Presunti abusi edilizi nella tenuta “Bosco isola” di Lesina, dell’imprenditore Massimo Casanova, dove in passato è stato ospitato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L’indagine e coordinata dalla Procura di Foggia e condotta dagli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Bari.

A far scattare gli accertamenti sono state alcune verifiche condotte dai finanzieri , che hanno riscontrato irregolarità edilizie e enti paesaggistici nella documentazione relativa alla proprietà di Casanova. La magistratura ha quindi delegato attività ispettive e acquisizioni di documenti presso alcuni enti. Bosco Isola è una zona umida ubicata nel territorio di Lesina, tra il mare e il lago, sottoposta a importanti vincoli paesaggistici nella sua qualità di Sito di importanza comunitaria.

In passato il vicepremier sarebbe stato ospite nella tenuta di Casanova. Nelle scorse settimane si erano diffuse indiscrezioni sulla possibilità che Matteo Salvini volesse addirittura acquistare un’abitazione a Bosco Isola per farne il suo buen ritiro, anche alla luce dell’apprezzamento per quella parte settentrionale della Puglia, manifestato con enfasi sui social dopo la vacanza della scorsa estate.