“La risposta dello Stato c’è e faremo sentire la nostra voce”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ai microfoni di Tv2000 annunciando i rinforzi inviati a Foggia dopo l’ennesimo attentato della mafia foggiana. All’alba un’esplosione ha colpito un centro diurno per anziani “Il Sorriso di Stefano”, una struttura che fa parte del gruppo “Sanità Più” dei fratelli Luca e Cristian Vigilante, quest’ultimo già vittima di un attentato dinamitardo la sera del 3 gennaio.

L’ennesimo attentato, il decimo dall’inizio dell’anno in tutta la provincia, che ha indotto la ministra a confermare “la volontà dello Stato di contrastare con la massima determinazione ogni forma di criminalità” e ad annunciare l’invio “di un contingente straordinario di forze di polizia nella provincia” mentre dal 15 febbraio, sarà attiva l’annunciata sezione operativa della Direzione investigativa antimafia.

“Ho chiesto al capo della Polizia – ha sottolineato la ministra – di inviare delle forze dell’ordine per presidiare maggiormente il territorio. Ci sarà dunque un sensibile incremento per questo periodo perché voglio che lo Stato sia presente e vicino ai foggiani. È importante dare una dimostrazione di unità della parte sana della società”.

La Direzione investigativa antimafia ha comunicato che darà corso alle procedure per istituire una sezione operativa della Dia a Foggia, alle dirette dipendenze del Centro operativo di Bari. “Quale sede del presidio – si legge nella nota del Viminale – è stata individuata una porzione della caserma Miale, dove era ubicata la Scuola di Polizia. La dotazione organica della sezione operativa sarà di circa 20 unità, di cui 15 neo assegnati alla Dia (5 per ogni forza di polizia); il restante personale sarà individuato tra quello già in servizio alla Dia”.





