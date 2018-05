È stato trovato in aperta campagna una settimana fa mentre vagava smarrito in compagnia di un pastore tedesco. Lui è Brando, così è stato ribattezzato dai volontari e dagli operatori del canile di Troia, ma per tutti i volontari è diventato subito il “cane più triste del mondo”.

Già perché da oltre una settimana, ovvero da quando i veterinari della Asl lo hanno recuperato e portato nella struttura che ospita ben oltre cento randagi, questo molossoide resta fermo per ore nel suo box. “Quando abbiamo trovato Brando era molto magro e pieno di parassiti” – racconta una delle volontarie del canile. “Non conosciamo la sua storia, né chi sia stata la sua famiglia. Brando ha difficoltà ad ambientarsi, mangia molto poco e trascorre gran parte della sua giornata immobile in un angolino”.

La triste storia di Brando è raccontata sulla pagina Facebook della struttura ‘Gli amici del canile di Troia’ dove viene lanciato anche un disperato appello affinché Brando possa trovare casa. “Se solo tu potessi raccontarci la tua storia chissà cosa ci diresti, chissà che vita facevi prima – si legge sul profilo social. Di te sappiamo

solo che sei stato abbandonato qualche mese fa in campagna. Tu, invece, sei un gigante pacioccone, resti li fermo nel tuo angolino e aspetti solo una carezza”.

“Abbiamo avuto un primo contatto con una famiglia che vive in Toscana. Stiamo facendo i dovuti accertamenti prima di poter procedere con l’adozione – afferma la volontaria – Da qualche giorno Brando sta lentamente stringendo amicizia con un meticcio di nome Maia. Ma è ancora tanto impaurito”.