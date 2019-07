di Silvia Mancinelli

“Da quand’è che Manuel starebbe male? Non sono riusciti i migliori medici, avvocati, criminologi ingaggiati dalla famiglia a raggiungere l’obiettivo che si sono posti, per provare a salvarlo, e ancora continuano? Sta male, questo signorino, dopo che lo hanno condannato a 30 anni? E quando è stato interrogato, quando ha raccontato per filo e per segno cosa aveva fatto, insieme a Prato, non stava male? Gli serviva, la lucidità, per raccontare nei dettagli i giorni passati a girare Roma in cerca di una qualsiasi vittima da torturare per il proprio piacere. Poi, ottenuto il rito abbreviato, ecco che si sente male”. Giuseppe Varani all’Adnkronos ha commentato così le parole dei legali di Manuel Foffo che hanno descritto il proprio assistito come un’ameba, un ragazzo interrotto che sta male e deve esser curato.

