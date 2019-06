“E’ stato gestito in questi giorni un focolaio di ‘scabbia’ all’Ospedale San Paolo di Milano. La situazione è comunque sotto controllo”. Lo riferisce l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. “La segnalazione riguarda il reparto di Oncologia – ha spiegato Gallera – e le cause sono già state individuate dagli operatori sanitari dell’Ospedale. A seguito delle analisi effettuate, 12 persone, fra le quali ci sono medici, operatori di reparto, pazienti e familiari, sono state sottoposte a profilassi. L’attività di sorveglianza è stata attivata immediatamente e la situazione non presenta ulteriori criticità”. La direzione dell’ASST Santi Paolo e Carlo ha trasmesso una relazione dettagliata all’ATS Citta’ Metropolitana di Milano.

Fonte