Il segretario generale della Federazione nazionale della stampa, Raffaele Lorusso, ha incontrato Carlo Bonini, inviato di Repubblica, minacciato, assieme al collega Marco Mensurati, per l’inchiesta giornalistica sulle vicende dell’As Roma. Nell’esprimere loro solidarietà a nome del sindacato dei giornalisti, Lorusso si è detto “certo che non saranno minacce e intimidazioni di stampo fascista e lo squadrismo verbale di alcune frange di pseudo tifosi a fermare i cronisti che con le loro inchieste cercano di informare l’opinione pubblica”.

“Se l’individuazione dei colpevoli è compito di magistratura e forze dell’ordine – ha spiegato il segretario generale della Fnsi – non si può non prendere atto che le minacce ai cronisti sono sempre più il risultato del clima di odio diffuso quotidianamente da numerose radio locali romane che, con linguaggio e toni inammissibili, sono alla continua ricerca di nemici. In cima alla lista, ci sono quasi sempre i giornalisti. Una situazione non più tollerabile che richiede l’intervento dell’Ordine dei giornalisti. I direttori responsabili delle radio, e in alcuni casi anche alcuni giornalisti, che diffondono un clima di odio violano i doveri professionali. L’auspicio è che l’Ordine dei giornalisti intervenga nei tempi e nei modi che riterrà più appropriati ed efficaci”.

LA SOLIDARIETA’ DELL’ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI

Il presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna e il segretario Guido D’Ubaldo sono stati oggi al premio giornalistico “Pietro Calabrese” a Soriano del Cimino (VT) nel corso del quale sono stati premiati molti cronisti sportivi. In quella sede il presidente Verna e il segretario nazionale D’Ubaldo – si legge in una nota – hanno espresso la loro solidarietà e quella dell’interno CNOG ai colleghi di Repubblica Carlo Bonini e Marco Mensurati per le scritte minacciose ed offensive apparse in alcune zone della capitale e relative alla loro inchiesta riguardante la società Roma Calcio.