La vicenda

UNA DECINA di giorni fa, Dave Bennet, un uomo di 66 anni con una storia di tumore alle spalle, si trovava a Destin, una famosa località balneare della Florida, per trascorrere una giornata insieme alla figlia, Cheryl Bennet Wiygul. Ma, alcune ore dopo essersi fatto il bagno al mare, l’uomo ha cominciato ad accusare brividi, febbre alta e crampi. Sintomi che, in sole 48 ore, lo hanno portato alla morte. La colpa è del Vibrio Vulnificus, un batterio che causa la fascite necrotizzante, una rara e gravissima infezione che, se non trattata tempestivamente, può portare nel giro di poche ore alla morte. A raccontare la tragedia è stata proprio la figlia in un accorato post su Facebook, nel quale mostra la foto di una macchia scura e gonfia sulla schiena del padre.

Alcune ore dopo aver fatto il bagno al mare, Dave Bennet ha cominciato a stare male, riportando sintomi come brividi, crampi e febbre alta. Una volta arrivato in ospedale, i medici, notando la macchia sulla sua schiena, avevano sospettato fin da subito che si trattasse di una grave infezione. Ma per l’uomo, immunodepresso, era ormai troppo tardi: morì, infatti, il giorno dopo per sepsi. “Pensavo che i batteri mangiacarne fossero una leggenda metropolitana, ma non è così”, si legge nel post della figlia Cheryl. “Non c’è abbastanza educazione sui batteri presenti nell’acqua. Dovrebbero esserci cartelli in ogni spiaggia, in ogni città e parco che segnalino che a causa di questi batteri persone con ferite aperte o sistemi immunitari compromessi non dovrebbero entrare”. Non è la prima volta, infatti, che i batteri mangiacarne vengono contratti in Florida. Alcune settimane prima dalla morte di Dave Bennet, una ragazzina di dodici anni aveva contratto nella stessa spiaggia a Destin la fascite necrotizzante, che i medici, fortunatamente, sono riusciti a trattare in tempo, salvandole la vita.

Il batterio e l’infezione

Il Vibrio Vulnificus è un batterio che vive in ambienti marini, come estuari, stagni salmastri e aree costiere del Golfo del Messico. Questo microrganismo fa parte del gruppo dei cosiddetti “batteri mangiacarne”, come lo β-emolitico di gruppo A, E.coli, Staphylococcus aureus, Clostridium e Klebisella, che si trasmettono più facilmente tramite ferite aperte o in soggetti con un sistema immunitario compromesso. Una volta contratti, questi batteri causano la fascite necrotizzante, ossia una rara e grave infezione dei tessuti sottocutanei, che se non trattata con estrema tempestività, può portare a sepsi e decesso nel giro di poche ore. Se individuata in tempo l’infezione può essere trattata tramite la somministrazione di antibiotici e la rimozione chirurgia dei tessuti infetti. Anche se molti pazienti, nonostante il trattamento, perdono gli arti, e il 30% circa dei casi ha un esito fatale.