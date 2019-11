Floriana Secondi a distanza di una settimana da quando da Barbara d’Urso ha parlato dell’ex fidanzato Daniele Pompili, è tornata a Domenica Live per cercare di chiarire (con scarso successo) la spinosa vicenda.

Purtroppo – complice la mancanza di tempo e la logorroicità dell’ex gieffina – Floriana Secondi non è riuscita a chiarire ogni dubbio su Pompili ma nel corso dell’intervista è trapelato un succoso gossip che la stessa Barbara d’Urso non sapeva: Floriana ha avuto in passato una storia con il presentatore Teo Mammucari.

Un gossip che a quanto pare Floriana Secondi aveva già rivelato in passato: (“L’ho detto anche tanti anni fa. Io non mi vergogno di dire quello che faccio”), ma che ha lasciato senza parole la d’Urso che ha però commentato: “Che male c’è, tu sei una fi*a, lui è un fi*o“.