Due settimane fa Daniele Pompili ha pubblicato dei presunti messaggi di Floriana Secondi contenenti offese omofobe contro di lui e Riccardo Signoretti e anche un mezzo attacco a Barbara d’Urso.

Ospite a Mucca Radio Late Show, Daniele ha assicurato che quei messaggi omofobi erano proprio di Floriana Secondi.

“Che una che si dichiara paladina dei gay usi termini omofobi è una cosa schifosa e meschina. A mio avviso lei non doveva utilizzare queste frasi omofobe nei miei confronti. Questa è una cosa brutta anche verso tutta la comunità LGBT. Tra l’altro ha usato questi termini omofobi nei confronti del direttore di un settimanale, Riccardo Signoretti.

Ribadisco che i termini omofobi non vanno mai usati. Soprattutto non deve usarli chi si definisce paladina dei gay. Non ha mai chiesto scusa. Dopo che io ho mostrato le prove lei ha usato frasi omofobe nei miei riguardi.

Lei sta giocando su questa cosa anche per visibilità. Ogni settimana rimanda il discorso per tornare in puntata.

Io voglio che lei chieda scusa a tutta la comunità LGBT per le offese che ha detto. Tanti locali gay l’hanno ospitata pagandola.”