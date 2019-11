Floriana Secondi oggi è stata ospite da Barbara d’Urso a Domenica Live dove è tornata a parlare del suo presunto ex fidanzato, Daniele Pompili, che qualche settimana fa aveva annunciato l’arrivo di un loro filmato piccante sul social network OnlyFans.

Il loro video intimo è stato immediatamente smentito dalla Secondi che, ospite a Live Non è la d’Urso, ha duramente attaccato l’ex:

“C’è questo soggetto schifoso, la persona più brutta che io abbia mai incontrato nella mia vita. Ci sono querele pesanti in corso, è giunta l’ora che io agisca. Quella con la mascherina nelle foto sono io, è vero. Quelle foto però sono state scattate 5 anni fa. Era un fotografo di Playboy che scattava per me e questa persona. – ha dichiarato Floriana Secondi – Dietro però c’è una storia di ricatti bruttissima. Ero ricattata sotto torchio, c’erano degli interessi in mezzo una roba che riguardava anche una casa e mio figlio. Io e questo soggetto spingevamo questa storia che eravamo fidanzati, ma nessuno ci credeva.

Questo ragazzo è un soggetto meschino e schifoso, il peggiore. Ma tanto te pijio dove vai, non ti preoccupare. Ti faccio nero a sto giro. Sono anni che aspetto. Io lo sfonno questo qua. Sono anni che io l’ho protetto, perché lui ha delle persone dietro. A me questo soggetto non mi fa paura. Io ho avuto il piacere di conoscere delle persone belle che lui ha intorno. Persone che lo proteggono e lo aiutano. Diciamo che è successo che sono stata ricattata. Lui fingeva di stare con me, si presentò a me dicendo di essere l’ex di Valeria Marini.

Noi uscivamo a fare servizi fotografici e nessuno però li voleva. I direttori dei giornali e te Barbara, nessuno di voi credeva a questa storia. Comunque queste foto sono le uniche che sono state scattate. Il soggetto meschino infame le ha messe su OnlyFans. Lui vuole che voi vi iscrivete e pagate, ma poi non trovate nessun video intimo. State attenti quindi.

Aspettame pure te, tranquillo che mo arrivo. Adesso a sto giro te lo faccio vede io.”