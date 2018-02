Dal premiatissimo programmatore capo di Monument Valley, arriva su App Store un nuovo e coinvolgente gioco per iPhone e iPad intitolato Florence. L’app si presenta come ideale a partire dal quarto anno di età, necessita di iOS 10.0 o versioni successive, risulta localizzata anche in lingua italiana e richiede 1.2 GB per il download.

Florence è una storia interattiva che mette in risalto gli alti e bassi sentimentali del primo vero amore di una giovane donna. Florence Yeoh, questo il nome completo della protagonista, si sente un po’ in trappola… La sua vita è una routine fatta di lavoro, sonni e troppo tempo passato sui social media. Poi un giorno incontra un suonatore di violoncello, Krish, che cambierà il suo modo di guardare il mondo. Inizia, così, la storia di questo nuovo e coinvolgente gioco.

Vivrai ogni singolo istante della relazione tra Florence e Krish visualizzando, sullo schermo del tuo dispositivo Apple, una serie di vignette di mini giochi: non mancheranno i flirt, le litigate, l’aiutarsi a vicenda al prendere le distanze…

Su App Store figurano già 13 recensioni con una media di 4,8 stelline su 5. Un impatto positivo che ha lasciato gli utenti abbastanza soddisfatti. Qualcuno si lamenta della durata complessivamente molto breve del game, ma tutto sommato ben strutturato e assolutamente da provare.

Di seguito anche un video pubblicato su YouTube:

Link – Prezzo 3,49 €