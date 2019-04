Florence + the Machine, Jenny of Oldstones: il video della canzone interpretata per il secondo episodio di Game of Thrones 8.

L’ottava stagione di Game of Thrones è ormai iniziata e tutto il mondo ne sta parlando. Tante le sorprese di questa nuova e ultima stagione della serie fantasy più amata di tutti i tempi. Sui titoli di coda del secondo episodio, andato per la prima volta in onda in America il 21 aprile, c’è anche spazio per una grande interpretazione di Florence + the Machine.

La band di Florence Welch ha infatti cantato il brano Jenny of Oldstones, scritta da David Benioff e D.B. Weiss, i padri della serie, con la collaborazione del compositore Ramin Djawadi e dello scrittore che ha dato vita alla saga, George R.R. Martin. Ascoltiamola insieme.

Game of Thrones, Florence + the Machine: il video di Jenny of Oldstones

Il brano, pezzo portante dell’intero secondo episodio, viene cantato per la prima volta da uno dei personaggi della serie, Podrick Payne, in una delle sequenze più emozionanti.

Ma con immensa classe viene ripresa e cantata integralmente anche dalla band di Florence Welch, la cui voce accompagna gli spettatori commossi verso un nuovo episodio, attesissimo, che andrà in onda il 28 aprile 2019. Ecco il lyric video di Jenny of Oldstones cantata da Florence + the Machine:

Florence e Game of Thrones

Va sottolineato come non sia la prima collaborazione tra Florence + the Machine e lo show. Già un brano era stato firmato dalla band per il trailer della seconda stagione della serie: Seven Devils, contenuta nell’album Ceremonials del 2011.

D’altronde, recentemente Florence Welch ha dichiarato che la musica celtica fa parte del suo background e che la magia di Game of Thrones l’hanno affascinata fin da subito, portandola a venire ispirata anche per la sua straordinaria e mistica musica.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/florenceandthemachine

