Flavio Montrucchio non è solo un attore e un bravo conduttore, ma anche uno dei re dei DILF italiani. Negli ultimi mesi il presentatore di Primo Appuntamento ha pubblicato su Instagram diverse foto sexy, facendo il boom di like. Per questo motivo Francesco Canino ha chiesto a Montrucchio il motivo di questi scatti e sua moglie è gelosa.

“Ammicco o provoco? Ma no, quello è divertimento, sono foto del mio quotidiano. Per quegli scatti? Sono foto che per altro mi scattano mia figlia o mia moglie. Se sto al mare metto una foto in costume, se vado in montagna, una in tuta da sci. Non c’è una strategia e non mi spoglio per aumentare i like. Sex symbol? Al massimo ci rido su. Ho collezionato tante etichette nella mia vita, tra cui quella per il Grande Fratello. Una in più non è un dramma, quindi vada il sex symbol.”