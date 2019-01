Ogni vip ha i propri haters e Flavio Briatore non è da meno.

E mentre la sua ex compagna Elisabetta Gregoraci è in Thailandia (bloccata a causa del maltempo), lui si trova con il figlio Nathan Falco in Kenya nel suo Billionaire Resort di Malindi.

Da bravo padre fiero e orgoglioso, Briatore condivide su Instagram molti scatti del figlioletto, attirando le classiche invidie social di chi non può permettersi un certo tenore di vita.

In uno degli ultimi post condivisi dall’imprenditore si vede Nathan Falco alle prese con una lezione di surf ed è proprio questa foto ad aver attirato le cattiverie più feroci del web, che hanno etichettato il bambino (che soffierà 9 candeline quest’anno) come un “ciccione” che “deve perdere peso”.

E se Briatore generalmente non risponde mai, questa volta ha sbottato prendendo le difese del figlio:

“I commenti stupidi sui bambini sono fatti da sfigati rancorosi gelosi che non sono stati capaci di crearsi un lavoro… Poveretti”.

Ecco il post incriminato: