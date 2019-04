Flavio Briatore ieri sera è stato ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena e fra i tanti argomenti trattati è stata citata anche Chiara Ferragni e la sua masterclass di makeup tenuta qualche mese fa.

Per partecipare alla masterclass era necessario acquistare un biglietto che poteva arrivare fino a 650 euro e questo non è affatto piaciuto all’imprenditore, che ha così commentato:

“Voglio capire chi dà 600 euro a ‘sti deficienti [il riferimento non è a Chiara Ferragni, bensì ai suoi fan, ndr] i social media ti distolgono dal lavoro di tutti i giorni, tutti sognano di diventare milionari senza fare un ca**o. Io vorrei vedere un imbianchino, un ragazzo che è riuscito a fare impresa”.

Briatore ha poi aggiunto che non darebbe mai 600 euro a suo figlio per “farsi una foto con qualcuno”, scatenando le ire dei fan dei Ferragnez.

.@Briatore su Fedez e Chiara Ferragni “Io vorrei vedere un imbianchino, un ragazzo che è riuscito a fare impresa. Queste cose qui sono cose che accadono ad una persona. Di sicuro io non darei a mio figlio 600 euro per farsi la foto con qualcuno” #nonelarena pic.twitter.com/8VKOHPNm8l — Non è l’Arena (@nonelarena) 14 aprile 2019

Chiara Ferragni, la masterclass criticata da Flavio Briatore

Come riporta il sito Il Giornale, il costo per il masterclass di make up di Chiara Ferragni ha varie fasce di prezzo: il biglietto base, rinominato Regular Ticket, costa 350 euro e comprende una make up bag di Beauty Bites, l’attestato di partecipazione alla masterclass, un posto a sedere nel terzo settore del teatro ed un California buffet.

Il secondo biglietto, quello per chi non vuole passare da poraccio ma non può neanche permettersi di fare il Paperone della situazione, si chiama Exclusive Ticket e costa 450 euro: in questo, oltre ai vantaggi del primo ticket, include anche un posto a sedere nel settore centrale del teatro e una make up bag del valore di 350 euro.

Per chi invece vuole togliersi lo sfizio può acquistare il terzo pacchetto, il Vip Ticket, dal valore di 650 euro. In biglietto vip include una foto con l’influencer e il make-up artist Manuele Mameli, una borsetta Beauty Bites dal valore di 500 euro, un ingresso prioritario nel teatro con uscita prolungata fino alle 20, posti a sedere sotto palco e la possibilità di personalizzare il proprio make up look con professionisti di Sephora e prodotti Lancome.