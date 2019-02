“Leclerc? E’ un talento incredibile, molto bravo. Tra tutti i giovani arrivati in formula Uno in questo ultimo periodo lui è il migliore, ha subito dimostrato il suo talento. Non è un azzardo per la Ferrari, io penso che Vettel con lui creerà una competizione che aumenterà il livello della Ferrari stessa, perché Leclerc farà di tutto per andare molto veloce, già lo è, e quindi sarà una sfida molto interessante”. E’ il giudizio dell’ex pilota italo-brasiliano Emerson Fittipaldi, due volte campione del Mondo, sul nuovo pilota della Ferrari, il giovane Charles Leclerc, in una intervista all’Adnkronos.

