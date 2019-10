Titolo: Fitness Trainer



Azienda: M.S. FIT SRL



Descrizione: e appassionate del proprio lavoro come te? Allora leggi quello che ho da dirti! Per l’apertura del centro Linea Lazy di Varese…, ricerco e seleziono entro il 30 settembre una nuova istruttrice da inserire nello staff. Cosa offro: – contratto in regola…

Luogo: Varese