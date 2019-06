Schiena diritta per una postura corretta

NON SOLO salti e faticose sudate per perdere peso. Il fitness può essere anche uno strumento di benessere e relax da utilizzare per rallentare i ritmi, ritrovare il proprio equilibrio e correggere la postura. Non a caso le discipline olistiche saranno tra le novità protagoniste di RiminiWellness, la grande kermesse internazionale dedicata a benessere, sport, cultura fisica, business e sana alimentazione, in programma in fiera a Rimini e lungo tutta la riviera romagnola fino al 2 giugno.



Il Bowspring, ad esempio, è una terapia posturale che libera dal dolore, permette di ristabilire la connessione con il proprio movimento primario e ristabilire la curvatura naturale della colonna vertebrale. “Il dinamismo terapeutico – spiega l’insegnante della disciplina, Tommaso Patella – è basato sulla tensegrità, cioè l’attivazione e integrazione del sistema miofasciale, e la nuova postura. Il risultato è l’aumento della coscienza di sè, della salute, della libertà e felicità”. A RiminiWellness sarà possibile anche sperimentare qualche massaggio: oltre mille saranno quelli gratuiti proposti nella relax-zone, tra cui decontratturante, sportivo, plantare o riequilibrante. Anche per il viso, il collo, il mento ed il decolleté è previsto uno specifico trattamento, ovvero la ginnastica yoga facciale visonuovo® realizzata in collaborazione con medici estetici, dermatologi e odontoiatri e basato su respirazione, concentrazione, controllo, fluidità che lo rendono una forma di meditazione oltre che un metodo per contrastare le rughe.



Corpo, mente e spirito in equilibrio



L’Anusara Inspired Yoga è invece un approccio integrato alla pratica dello yoga che fonde la ricchezza della spiritualità dell’uomo con la scienza esatta della biomeccanica. La filosofia al centro di questa disciplina considera ogni essere in ogni sua parte: corpo, mente e spirito. Chi vuole avvicinarsi allo Yoga può farlo anche presso lo spazio espositivo di Freddy che promuove il messaggio del “Move Your Mind” con un team di numerosi insegnanti provenienti da tutto il mondo pronti a offrire lezioni di Yoga, Pilates e Calisthenics. Per quest’ultima disciplina, sarà presente in particolare il campione olimpico Jury Chechi.



Vinyasa flow: equilibrio nel movimento



Per chi vuole esplorare l’arte del ‘bilanciamento’ c’è il Vinyasa flow, una pratica centrata sugli equilibri, che combina le sequenze e gli Asana dello yoga alle tecniche di ginnastica propriocettiva, per un efficace allenamento della forza e dell’equilibrio. I benefici riguardano il corpo, la mente e il sistema nervoso. “Fisicamente, migliorano la stabilità, la forza e la flessibilità muscolare”, spiega Silvia Mastrapasqua, istruttrice di Fitness e insegnante di yoga. “Si lavora costantemente sull’attenzione al proprio baricentro e all’allineamento per mantenere il corpo stabile, e questo migliora la funzionalità dei recettori dell’equilibrio, stimolando il sistema nervoso”. Per questo si migliora la performance e si diminuisce il rischio di infortuni. Rispetto agli aspetti mentali, emotivi e spirituali, in questa pratica si coltivano il coraggio, la stabilità e il focus, oltre al principio yogico del radicamento: perché stabilità fisica è anche stabilità emotiva.



La danza si mixa con Pilates e arti marziali



Anche per chi ama la danza ci sono delle novità: il Pilates Ballet Barre, che unisce tecnica e performance traducendo in chiave fitness il condizionamento muscolare della danza stessa, e FlowFusion HIT, che combina alla danza il Pilates, lo Yoga e il Thaichi per migliorare e mantenere la capacità di coordinazione.