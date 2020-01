“Il taglio del cuneo fiscale annunciato dal governo è sicuramente una misura positiva. Tuttavia, vista la scarsità delle risorse a disposizione, e considerato che, in paragone a Francia e Germania, il nostro cuneo fiscale sul lavoro è più basso, era forse meglio investire fortemente su ricerca, sviluppo innovazione, università. E questo perché il nostro vero problema è la produttività del lavoro: da noi, negli ultimi 10 anni, è rimasta ferma, mentre in Francia è cresciuta del 7% e in Germania del 9%”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Angelo Cremonese, docente di Economia dei Tributi alla Luiss Guido Carli di Roma, a proposito della misura allo studio del governo.

