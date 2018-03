Un imprenditore brianzolo é stato denunciato dalla guardia di finanza di Seregno (Monza) per omessa dichiarazione dei redditi e occultamento delle scritture contabili. Secondo le indagini avrebbe gestito senza pagare le tasse la sua società di ricorsi contro le multe per infrazioni stradali con sede a San Marino, dalla Brianza. In totale avrebbe evaso 250 mila euro di Iva e non dichiarato guadagni per 2 milioni di euro, calcolati su circa 18 mila casi trattati dall’imprenditore, per i quali avrebbe chiesto il pagamento anticipato di circa il 30% della sanzione arrivata ai clienti.

A mettere i finanzieri sulle tracce dell’uomo, sarebbero state verifiche fiscali su società con sede a San Marino. A casa sua, nella zona di Seregno, i militari hanno scoperto di fatto la reale base operativa della società sammarinese. Lì

venivano gestiti tutti i ricorsi alle sanzioni per infrazioni stradali dei clienti, con tanto di staff di operatori, contattabili dai clienti attraverso un “servizio clienti” chiuso nel gennaio scorso. Una volta acquistato il “pacchetto di ricorso”, trasmettendo via mail il verbale ricevuto e pagato in anticipo l’intero prezzo della consulenza, il cliente riceveva bozza del ricorso da presentare agli uffici di riferimento per ottenere l’annullamento delle multe.