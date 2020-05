“Con questa giornata comincia il crescendo delle nostre riaperture: oggi restituiamo al pubblico il Giardino di Boboli, il 28 maggio sarà la volta di Palazzo Pitti, dove inaugureremo la prima mostra monografica sulla grande pittrice del Seicento Giovanna Garzoni, infine il giorno successivo alla festa della Repubblica, il 3 di giugno, concluderemo riaprendo i battenti della galleria degli Uffizi”. Lo ha annunciato Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, parlando con i giornalisti a Firenze in occasione oggi della riapertura al pubblico del Giardino di Boboli.

Firenze, “rinasce” il giardino di Boboli. Poi sarà la volta di Palazzo Pitti e Uffizi in riproduzione….

“Anche se eravamo pronti su tutta la linea, abbiamo declinato queste aperture seguendo rigorosamente le indicazioni del comitato tecnico scientifico: prima i musei all’aperto, come Boboli, quindi quelli piccoli, con meno di centomila visitatori all’anno, infine i più grandi, come gli Uffizi – ha spiegato Schmidt – Ovviamente abbiamo predisposto tutte le misure previste in funzione anti-Covid e tese a garantire il distanziamento sociale”.

Anche i musei dell’Università di Firenze riaprono al pubblico a prezzo scontato, ma con cautela. A riaprire per primi saranno l’Orto botanico e il Museo di Paleontologia, entrambi previa prenotazione attiva da giovedì 21 maggio. L’Orto botanico sarà prenotabile per tutti i fine settimana (sabato e domenica), a partire da sabato 23 maggio, dalle ore 10 alle 18,30, mentre il museo di Geologia e Paleontologia per tutti i fine settimana dal 30 maggio, dalle ore 9 alle 17. Per prenotare bisogna contattare la segreteria dei servizi didattico-divulgativi, al numero di telefono 055/2756444 (dalle 9 alle 13) o all’indirizzo email edumsn@unifi.it.

Oltre alle mascherine obbligatorie saranno attive tutte le altre consuete misure anti-contagio: la distanza di un metro e ottanta da mantenere tra una persona e l’altra, il divieto di assembramenti e l’uso di gel disinfettanti distribuiti ad ogni snodo del museo. Inoltre al bookshop non sarà possibile servirsi da soli ma bisognerà chiedere aiuto al personale, e il servizio di guardaroba non è attivo.

Quanto alle tariffe, seguono un regime straordinario e agevolato: 3€ per il biglietto intero e 1,5€ per il ridotto, confermando i casi di gratuità previsti. Sono inoltre valide le tipologie di biglietto “famiglia” e “cumulativo”, con tariffe speciali e dimezzate: 6,5€ per il biglietto famiglia – 1 o 2 adulti con massimo 4 bambini e 5€ per il biglietto intero cumulativo valido 3 mesi per Antropologia, Paleontologia e Orto botanico (2,5€ per il cumulativo ridotto). Il biglietto famiglia cumulativo potrà essere acquistato a 11,5€.

Dall’Ara Pacis agli Uffizi: i tour virtuali per visitare i musei da casa in riproduzione….







Fonte