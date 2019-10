Green Day: Fire, Ready, Aim è il nuovo singolo della band guidata da Billie Joe Armstrong, secondo estratto da Father of All Motherfuckers.

I Green Day hanno rilasciato il secondo singolo estratto dal nuovo album Father of All Motherfuckers, in uscita il 7 febbraio 2020. Dopo la title track, un brano che ha conquistato quasi tutti i loro storici fan, è il turno di Fire, Ready, Aim.

Andiamo ad ascoltare insieme questo nuovo pezzo della band guidata da Billie Joe Armstrong, tornata in pista dopo un bel periodo di pausa. L’ultimo album, Revolution Radio, era infatti datato 2016.

Green Day: Fire, Ready, Aim

Questo secondo singolo della band era già stato anticipato da un video pubblicato dalla National Hockey League, la lega americana professionistica di hockey sul ghiaccio, che ha scelto proprio questo brano come sigla del Wednesday Night Hockey.

Dal 10 ottobre il pezzo è stato però reso disponibile integralmente su tutte le piattaforme streaming, diventando ufficialmente il secondo singolo estratto dal nuovo album della band. Ascoltiamolo insieme: ecco Fire, Ready, Aim.

Green Day in tour: le date italiane

Nel 2020 i Green Day saranno protagonisti finalmente di un nuovo tour mondiale. In Italia arriveranno con due date per l’Hella Mega Tour, in compagnia di un’altra grande band della scena rock internazionale, i Weezer.

Le due band saranno a Milano il 10 giugno e a Firenze il giorno dopo, nell’ambito del Firenze Rocks. Entrambi gli appuntamenti si inseriscono nel più ampio tour europeo del gruppo di Berkeley, che li porterà a esibirsi in moltissime località del Vecchio Continente.

Non resta dunque che attendere qualche mese per poter nuovamente ammirare nel nostro paese la band di Billie Joe Armstrong, Tré Cool e Mike Dirnt, una delle formazioni punk, ma più in generale rock, di maggior successo negli anni Novanta e Duemila.