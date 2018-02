I dati pubblicati da Sensor Tower confermano che la strategia utilizzata da Nintendo per la vendita del gioco Fire Emlblem Heroes ha prodotto risultati nettamente migliori rispetto a Super Mario Run.

Nello specifico, il gioco Fire Emblem Heroes ha prodotto oltre 200 milioni di dollari in più rispetto a Super Mario Run, proprio grazie ad un diverso approccio nel tipo di vendita.

Nel primo anno dall’uscita su App Store, Fire Emblem Heroes ha prodotto 295 milioni di dollari, contro i 56 milioni guadagnati da Super Mario Run nei primi 12 mesi. Con Fire Embler, Nintendo ha adottato la strategia degli acquisti in-app per poter potenziare i personaggi e la media di spesa è pari a 60$ per utente. Si tratta di ottimi risultati, che potrebbero convincere Nintendo a investire sempre di più nei giochi mobile.

Super Mario Run, invece, adotta un approccio diverso: l’utente può giocare gratuitamente i primi livelli, per poi dover pagare 9,99$ per completare il gioco. Questa strategia ha pagato molto meno in termini di guadagni. Tra l’altro, Super Mario Run è stato scaricato 1 miliardo di volte sugli store, con numeri nettamente superiori rispetto a Fire Emblem. Insomma, il modello free-to-start non sembra pagare.

Per quanto riguarda gli altri titoli, i giochi che continuano a guadagnare di più sui due store sono Pokémon Go (1.1 miliardi di dollari) e Clash Royale (967 milioni di dollari).