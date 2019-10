Fiori d’arancio per Rafael Nadal. Il matrimonio tra il campione spagnolo del tennis e la sua compagna Maria Francisca Perello è stato celebrato oggi a Sa Fortaleza, location di lusso situata nel comune spagnolo di Pollença nella parte nord-orientale dell’isola di Maiorca. Alle nozze sono state invitate circa 350 persone. Per espresso desiderio degli sposi è stato chiesto a tutti gli invitati di non portare i telefonini. Tanti i personaggi pubblici e i vip presenti alla cerimonia, officiata dal sacerdote Tomeu Català . Tra questi anche il Re emerito di Spagna Juan Carlos, accompagnato da donna Sofia.

