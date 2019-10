La testa di Milenkovic fa impazzire il popolo viola e lancia la Fiorentina in classifica. Terza vittoria consecutiva, prima della sosta per le nazionali: il successo che certifica la crescita di una squadra, quella di Vincenzo Montella, che così può tirare il fiato e pensare alla prossima fase del campionato. L’Udinese, che aveva chiuso le ultime due gare senza incassare neanche una rete, stavolta si deve arrendere all’angolo calciato da Pulgar e deviato in rete da Milenkovic, al suo secondo sigillo stagionale. Musso ha chiuso lo specchio della sua porta fin quanto ha potuto, poi però i viola hanno legittimato il successo.E’ stata una gara intensa, anche tatticamente. I viola nella prima fase hanno provato a puntare su velocità e possesso palla. I bianconeri, invece, hanno chiuso bene gli spazi e hanno provato a colpire nella ripresa. Dragowski però ha detto di no a Lasagna e così le speranze di pareggio sono svanite per la squadra del tecnico Tudor, espulso per proteste veementi che l’hanno portato anche dentro il rettangolo di gioco.L’Udinese aveva segnato anche il vantaggio al 33′, con Nestorovski, ma il var ha annullato per tocco di mano di Opoku che aveva fornito l’assist al suo compagno. Musso aveva respinto le conclusioni di Castrovilli e Chiesa, mentre Ribery si era visto con un calcio di punizione dal limite a lato di poco. Dopo la rete di Milenkovic, siamo al 72′, brividi nel finale per la reazione dell’Udinese che però non ha portato al pareggio sperato.Dunque altri tre punti per Montella, che sale nelle parti alte della classifica a quota 11 lunghezze. Rimane a 7, invece, l’Udinese che dopo la vittoria interna col Bologna incassa la quarta sconfitta in sette gare di campionato. Dopo la sosta, i viola sfideranno il Brescia in trasferta mentre i friulani giocheranno alla Dacia Arena contro il Torino.

Fiorentina-l’Udinese (0-0)

FIORENTINA (3-4-1-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Pulgar, Badelj (19′ st Benassi), Dalbert, Castrovilli (36′ st Zurkowski), Chiesa, Ribery (41′ st Ghezzal).(1 Terracciano, 17 Ceccherini, 6 Ranieri, 23 Venuti, 93 Terzic, 15 Cristoforo, 28 Vlahovic, 10 Boateng, 11 Sottil). All. Montella

UDINESE (3-5-2): Musso, Opoku, Troost-Ekong, Samir, Larsen (40′ st Ter Avest), Mandragora (33′ st Barak), Jajalo, De Paul, Sema, Nestorovski (18′ st Lasagna), Okaka. (88 Nicolas, 27 Perisan, 87 De Maio, 2 Sierralta, 17 Nuytink, 11 Walace, 23 Pussetto, 91 Teodorczyk, 6 Fofana). All. Tudor

Arbitro: Prontera di Bologna

Reti: nel st 27′ Milenkovic

Angoli: 12 a 3 per la Fiorentina

Espulsi: 17′ st Tudor per proteste

Ammoniti: Castrovilli, Samir, Opoku per gioco falloso Recupero: 3′ e 4′

Spettatori: 37.963, incasso 474.233 euro (paganti 9937, incasso 145.228; abbonati 28.026, quota 329.005)