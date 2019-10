FIRENZE – La sconfitta contro la Lazio, il modo in cui è maturata, ha mandato su tutte le furie la Fiorentina caduta in campionato dopo sei risultati utili di fila. Montella è stato duro nei confronti dell’arbitro Guida al termine dell’incontro, ma c’è chi ha fatto di peggio, come Frank Ribery, già palesemente deluso per la sostituzione a un quarto d’ora dalla fine, che al triplice fischio si è scagliato contro il guardalinee, reo di non aver segnalato un fallo di Lukaku su Sottil dal quale poi è scaturita l’azione del gol-vittoria di Immobile. Il francese ha spintonato più volte l’assistente di Guida rimediando un rosso e, probabilmente, una squalifica di almeno tre giornate.

Commisso assolve Ribery

Il giorno dopo la rabbia è ancora più grande ed è tutta nelle parole del presidente Rocco Commisso, presente al Franchi. “È un po’ scandaloso quello che è successo – ammette ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai RadioUno -. Tutto è cominciato da quel fallo su Sottil, si doveva andare al Var e poi si poteva accettare la decisione dell’arbitro – sottolinea il numero uno del club viola -. Era successo contro il Napoli e anche ieri sera, sono cose che non capisco. Gli arbitri devono essere all’altezza, perché non vanno al Var ora che c’è?”. E sulla reazione di Ribery il numero uno viola non ne fa un caso. “Lui poveretto era nervoso, quando uno diventa nervoso capita che commette un errore. Nella mia azienda ci sono 4500 dipendenti, se ogni volta che fanno un errore li caccio via, poi che succede?”.

“Chiesa e Castrovilli a lungo”

Commisso si sofferma anche sui gioielli Chiesa e Castrovilli. “Ho subito detto che Chiesa sarebbe rimasto ancora un anno. Si vedrà, anche lui dovrà prendere una decisione e ancora non abbiamo parlato del suo futuro. È sereno e ieri sera ha fatto una bellissimo gol e una bellissima partita: gli ho mandato i miei baci”. E sul talento pugliese ironizza: “Ma qui i contratti non si onorano? Abbiamo un contratto di cinque anni, certe cose nel calcio italiano non le capisco. Il ragazzo è bravissimo e speriamo di tenerlo a lungo”.

“Vicino a comprare il Milan”

Commisso ammette di essere stato vicino all’acquisizione del Milan. “Eravamo quasi alla firma con questo mister Li. L’offerta – ha spiegato il presidente viola – era buonissima. Lui teneva una percentuale di proprietà del Milan, senza mettere soldi. Io mettevo tutti i soldi. Un giorno dovevamo firmare i documenti, ma lui ha mandato via tutti e ha detto no. Pensavamo avesse avuto un’offerta migliore della nostra. Due settimane hanno mandato via lui. Io queste cose non le ho mai viste. Elliot si è preso il Milan e di questo mister Li non si è più sentito”. Tempo dopo, Commisso ha incrociato la via della Fiorentina: “Sono contentissimo di stare qui. Ho fatto più visite io a Firenze in 4 mesi, che mister Li in Italia in questi anni. Sono contento di questo, vuol dire che qui mi vogliono bene e io voglio bene a loro. Non mi sono mai pentito di aver comprato la Fiorentina”. Il patron viola, però, avverte: “Ma se non posso fare lo stadio e non facciamo gli investimenti, forse non mi fanno venire più”.

“Stadio? Devono lasciarmelo fare”

È proprio la questione stadio che rischia di rovinare il rapporto tra l’industriale italo-americano e Firenze: “In pochi mesi abbiamo comprato i terreni e già 25 ettari per il centro sportivo, che speriamo di finire entro due anni. Sullo stadio c’è la politica di mezzo: avevo iniziato a ristrutturare il Franchi perché so quanto vale per la città, poi la sovrintendenza ha detto che non si può fare. Voglio fare qualcosa, ma devono lasciarmelo fare e subito, altrimenti non si fa niente. Stiamo parlando ogni settimana con sindaco (Nardella, ndr) e assessori, la zona è quella vicino all’aeroporto (Campi Bisenzio, ndr), vedremo se in tempi e con costi giusti”.







