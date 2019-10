Ribery

“La pressione mi piace”

– “? Ora ce lo invidiano tutti. E’ stato un affarone. Non avrei mai creduto che un ragazzo di 36 anni fosse così bravo. Lui è la dimostrazione di quel che si può ancora fare quando ci si mette il cuore”. Sono le parole di Rocco Commisso, ospite telefonico di “Un giorno da pecora” su Rai RadioUno, che si gode il suo campione. Un attestato di stima piena per il francese che proprio oggi è stato intervistato dai media ufficiali del club tedesco del Bayern Monaco, sua ex squadra.

“Ovviamente le aspettative sono alte vista la mia carriera, i miei successi col Bayern Monaco – ha detto Ribery ai media bavaresi -. Ma la pressione mi piace, ne ho bisogno. Voglio vincere qualcosa qui, per me stesso, per la società e per i tifosi”. Il francese ha accettato in pieno il ruolo di leader della nuova Fiorentina, non solo in campo. “Ho avuto un ruolo importante al Bayern ma penso che alla Fiorentina avrò una responsabilità ancora più grande, anche perché abbiamo una squadra molto giovane – racconta ancora il francese – E posso dare una mano con la mia esperienza”.

“La passione di Firenze mi ricorda Marsiglia”

Ribery confessa di essere rimasto anche impressionato da come il pubblico viola gli ha dato il benvenuto. “Ho avuto un’accoglienza speciale, che non mi aspettavo. Anche durante il viaggio in auto dall’aeroporto alla sede del club c’erano dei tifosi che ci seguivano in scooter. Poi la presentazione in serata allo stadio, un momento che non dimenticherò mai: ho avvertito subito l’amore dei tifosi”. E anche in città si è già ambientato. “Firenze è molto più piccola di Monaco di Baviera e la passione della gente mi ricorda i tempi di Marsiglia. Mi piace”. “Ma ci sono anche alcune cose che mi ricordano Monaco, come l’atmosfera in città, il rispetto della gente – prosegue Ribery – Mi sento al sicuro anche qui. Firenze ha tutto quello di cui io e la mia famiglia abbiamo bisogno, anche se non c’è l’Oktoberfest – sorride – Poi è chiaro che a Monaco ho vissuto 12 anni, non si può schioccare le dita e dimenticare tutto. Mi sono sentito a casa lì e so di volerci tornare a vivere una volta smesso di giocare”, ha concluso il francese.