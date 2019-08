L’assalto a Franck Ribery potrebbe essere a una svolta. Il via libera è arrivato dal nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, che ha dato mandato a Pradè e Barone, gli uomini mercato dei viola, di chiudere la trattativa per portare il calciatore francese, 36 anni, a Firenze. Quello che pareva soltanto un sogno, una suggestione, una voce buttata in pasto a giornali e radio, si sta trasformando rapidamente in realtà.Nella giornata di domenica scorsa i contatti si sono intensificati.

Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, aveva ammesso pubblicamente come i viola fossero interessati a Ribery per le sue qualità tecniche e per la sua funzionalità nel progetto. Per il francese, classe ’83 e svincolato dopo 12 anni di onorata carriera al Bayern Monaco, anche proposte faraoniche dagli Emirati Arabi, dalla Cina, dall’America e dalla Russia. Ma l’esterno offensivo ha ancora voglia di confrontarsi ad altissimi livelli e il campionato italiano rappresenterebbe per lui una nuova sfida.



Come la foto che ha pubblicato su instagram nelle ultime ore. “Pronto per una nuova sfida”, con valanghe di commenti di tifosi viola che hanno letteralmente intasato il suo profilo. Tra questi anche l’ex bomber viola Luca Toni, che ha giocato anche nel Bayern Monaco insieme a lui: “Vieni in Italia?”, gli chiede. E Ribery risponde con una serie di faccine sorridenti, una di approvazione e dei cuori rossi.

Le due parti, Fiorentina ed entourage del giocatore, stanno trattando a oltranza. L’offerta viola è di 4 milioni di euro per due stagioni più bonus. Inoltre arriverebbe a Firenze anche il fisioterapista del Bayern e personale di Ribery, Gianni Bianchi. Colui che ha curato il francese quando nel 2009 la sua carriera era a rischio per una infiammazione al tendine rotuleo poi risolta. I legali stanno limando anche gli aspetti relativi al fisco, così come gli ultimi dettagli contrattuali. Il primo vero colpo dell’era Commisso, però, è in dirittura d’arrivo. Potrebbe presentarlo direttamente il nuovo proprietario venerdì prossimo, alla vigilia della prima di campionato contro il Napoli. Dove Ribery potrebbe così esordire in un attacco formato anche da Chiesa e Boateng. Firenze sogna, finalmente.