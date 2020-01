Sottil rinnova fino al 2024

“Pedro? Dal punto di vista tecnico è stato anche un fallimento, possiamo dirlo, ma non dal punto di vista economico”. Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, si esprime così in merito all’attaccante brasiliano, acquistato in estate dalla Fluminense, ma vero e proprio oggetto misterioso in questi mesi. Da qui la scelta di puntare su Cutrone, salutando appunto Pedro: “E’ arrivato qui con un deficit muscolare importante, sapevamo che doveva essere un percorso lungo. Speravamo che in 4-5 mesi potesse essere a disposizione, e infatti il 5° mese è tornato a disposizione. Poi è arrivato il Flamengo, e quando arriva un club così per i brasiliani è difficile dire no”.

Quello di Pedro potrebbe essere tuttavia un arrivederci. “Potrebbe essere anche un ottimo investimento per la Fiorentina – spiega Pradè -. E nel tempo se diventerà un giocatore top noi potremo riportarlo qui a Firenze. Alla Roma comprammo Amantino Mancini, non giocò mai per 6 mesi e lo mandammo al Venezia. L’anno dopo fece la preparazione con noi, con Capello, e da lì diventò il vero Mancini. I brasiliani vanno aspettati, soprattutto le punte. Se non fosse uscito il Flamengo può darsi che Pedro sarebbe ancora qui, ma quel club per loro è qualcosa di veramente importante”. Le parole del dirigente gigliato arrivano durante la conferenza stampa per annunciare il rinnovo del contratto di Riccardo Sottil: l’esterno viola, classe 1999, ha firmato fino al 2024 con opzione per il 2025.

“Sarà legame lungo”

“Siamo felici perché un altro bel prodotto, un calciatore forte come Riccardo, ha sposato completamente la Fiorentina”, le parole di Pradè: “Un rinnovo fortemente voluto dal presidente Commisso. Il nostro sarà un legame molto lungo. Riccardo sarà un altro prodotto veramente importante della famiglia viola. Oggi è la sua giornata”. Negli ultimi giorni di mercato arriveranno altri colpi, il ds viola conferma le ambizioni del presidente: “Ha fatto un investimento importante, da 20 milioni, su Cutrone. Lo aveva promesso e lo ha fatto. Questo dimostra che noi vogliamo migliorarci in qualsiasi zona del campo. Sappiamo che a livello numerico abbiamo bisogno di un difensore e un centrocampista, ma sappiamo anche che le operazioni che dobbiamo fare devono essere come quella di Cutrone, ovvero valide anche per il futuro. L’ultima settimana di calciomercato è quella che determina le cose in maniera più chiara”.

Sottil: “Voglio affermarmi qui”

Comprensibilmente felice Riccardo Sottil dopo la fumata bianca: “Ringrazio la proprietà, il presidente Commisso, Joe Barone e il direttore Daniele Pradé che credono fortemente in me e hanno voluto il mio rinnovo del mio contratto. Sono molto felice, questo per me deve essere un punto di partenza e anche un punto di arrivo. Questo contratto mi dà tanti altri stimoli e voglia di lavorare”. Futuro a tinte viola: “Se ho sposato questo progetto è perché c’è grande voglia di farlo a Firenze e di affermarmi qui. La Fiorentina mi ha preso quando facevo gli Allievi nazionali, mi ha lanciato nel mondo dei grandi e ora la mia intenzione è di volermi affermare qua”. Sottil infine parla delle sue caratteristiche: “Di me si diceva che dovevo migliorare nella fase difensiva. Normale che un esterno offensivo che gioca per il gol, per il dribbling e la giocata, possa essere un po’ carente da quel punto di vista, ma sono il primo che vuole soffrire in campo per la squadra. Sono un ragazzo spregiudicato e spensierato e quando entro in partita penso solo a giocare a calcio, a fare le mie giocate e a mettermi a disposizione della squadra. Nasco come un esterno offensivo di un 4-3-3, di un 4-2-3-1 o di un 3-4-3. Normale che ogni mister faccia le sue scelte sul modulo, poi i giocatori si devono mettere a sua disposizione. Posso fare anche l’esterno di centrocampo nel 3-5-2 perché mister Montella mi ha già impiegato così e so adattarmi”.