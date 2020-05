Tre giocatori della Fiorentina sono risultati positivi al Covid 19. Ne dà notizia il club viola in una nota: “A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attivita’ facoltativa sul campo”.

All’inizio della pandemia, la Fiorentina era stata una delle squadre di Serie A colpita dal virus: Vlahovic, Cutrone e Pezzella fra i giocatori, il medico sociale Luca Pengue, il fisioterapista Stefano Dainelli e altre sette persone fra staff e dipendenti del club. A proposito di Pezzella, il capitano viola ha seccamente smentito di essere un positivo di ritorno: “Le notizie che circolano su di me sono false, per fortuna il test non è risultato positivo. Si prega di fare attenzione con queste cose”, ha scritto sul suo profilo Twitter.