“La partita contro l’Udinese è molto importante per dare continuità ai nostri ultimi risultati e soprattutto per la classifica: non sprechiamo energie a guardarla troppo, però da qui alla fine cercheremo di fare più punti possibili, poi staremo a vedere”. Stefano Pioli crede ancora nell’Europa ma invita i suoi ragazzi a non guardare la classifica.

“UDINESE CERCA RISCATTO” – Per i toscani una sola sconfitta nelle ultime sette trasferte. Pioli però non si fida dell’Udinese: “Sarà una partita fisica, combattuta, fra due squadre più o meno dello stesso livello. Oddo ha dato grande solidità, fiducia, positività, a una squadra che difende con tutti gli effettivi, che ha grande potenzialità offensiva, con elementi che possono strappare perché hanno una grande gamba. Sono reduci da tre sconfitte consecutive e vorranno riscattarsi”. Domenica nel frattempo in Italia si vota. “Il fatto di avere tanti stranieri in rosa non ci ha fatto affrontare tantissimo l’argomento, siamo rimasti concentrati sulle situazioni sulle quali possiamo incidere – aggiunge Pioli -. Mi dispiace che nelle altre elezioni c’era sempre la possibilità di votare anche il lunedì, questa volta no”.

“CHIESA NOSTRO FUTURO” – Simeone a secco da sei partite, Pioli però non ne fa un problema: “Lo vedo molto motivato, anche con la giusta serenità – puntualizza Pioli -. Sa che possono arrivare certi momenti e sa che solo continuando a giocare con la squadra e per la squadra, l’occasione giusta che arriverà”. Parole al miele anche per Chiesa e sulla sua posizione: “Quando penso alla Fiorentina del futuro io la penso con Chiesa. Seconda punta? Non l’ho mai provato e non l’ho mai utilizzato da attaccante e non credo che domani sarà la situazione per riproporlo in maniera diversa. Credo che in futuro, quando avrà un bagaglio più completo, potrà giocare un po’ più vicino all’attaccante centrale. In questo momento penso però che sia più importante per lui partire dall’esterno”. Chiusura su Milenkovic: “Che abbia un potenziale importante lo si era capito fin dai primi giorni di ritiro. E’ cresciuto molto velocemente, parla già benissimo l’italiano ed è molto intelligente. Ha una caratteristica importantissima che gli può permettere di giocare anche da terzino: è alto ed è veloce”.