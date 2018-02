– “Dobbiamo migliorare la nostra classifica”. Alla vigilia della trasferta con l’Atalanta, Stefano Pioli dà nuovi obiettivi alla Fiorentina, chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta tra le polemiche con la Juve. Il treno per l’Europa League, d’altronde, non aspetta. I punti da recuperare sono 7 ed è ora per i viola di rimboccarsi le maniche. “Siamo un po’ dietro e questo non ci piace”, sottolinea il tecnico viola. “Dobbiamo risalire e questo sarà uno dei nostri obiettivi da qui alla fine della stagione. Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile, era da mettere in preventivo perché siamo ripartiti da zero con pochi giocatori confermati e tante novità. Quest’anno bisogna cercare di soffrire poco e di gettare le basi per un futuro migliore. Sono sicuro che stiamo facendo un buon lavoro anche se i risultati ultimamente non ci stanno dando ragione”.

L’ATALANTA VA SFIDATA CON FURORE – Non sarà facile, comunque, ripartire contro un’Atalanta che sta disputando una grande stagione. ” L’Atalanta è una squadra forte, è reduce da una grande stagione, hanno convinzione e sanno programmare. Hanno dimostrato che c’era e che c’è un progetto tecnico, infatti quest’anno hanno inserito giocatori adatti alle esigenze dell’allenatore. È una squadra fisica, aggressiva, insieme a noi la più intensa del campionato. Sono solidi, forti, molto difficili da battere. Sarà dura, ma già all’andata abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela. Noi dovremo avere lo stesso furore visto contro i bianconeri. Guai se non fosse così, puntiamo a migliorare il girone d’andata”.

SPORTIELLO GIOCA – I viola sono reduci dalla sconfitta interna contro la Juve, nessun punto ma una buona prestazione. “Il fatto di aver giocato molto bene contro la Juve e di essere rimasti a mani vuote deve darci grandi motivazioni. Dobbiamo raggiungere nuovi step. Contro la Sampdoria e il Verona, invece, non siamo stati la Fiorentina di sempre. Una pausa spiacevole, ma lo spirito giusto la squadra lo ha sempre messo in campo. Guai se domani ricadessimo in certi errori, la mia squadra lo sa”.

Sul fronte della formazione, Pioli scioglie ogni dubbio sul portiere. “Giocherà Sportiello, ha fatto un errore con la Juve ma un portiere non si può giudicare solo da una parata o da un gol preso su punizione, così come un giocatore non si può valutare da un gol o da un rigore sbagliato. Sportiello ha l’occasione per dimostrare di essere all’altezza di questa squadra. Mi preoccupa invece che non riusciamo a concretizzare le situazioni da gol che creiamo. Nelle ultime due partite abbiamo avuto una buona fase difensiva ma a livello offensivo dobbiamo trovare il modo di essere più efficaci e concreti”.

DAI DELLA VALLE GARANZIE SUL PROGETTO – Pioli, infine, conferma la volontà dei Della Valle di non abbandonare la Fiorentina. “Li sento spesso, anzi più di sempre, e ho avuto garanzie sul progetto sportivo che prevede nei prossimi anni una Fiorentina in grado di tornare a lottare per l’Europa, e quindi io vado avanti su questo. Se mi sento in discussione? Per chi fa questo mestiere è sempre così quando i risultati mancano siamo tutti giustamente sotto esame. Ma io non ho avuto segnali di questo tipo dalla proprietà, che non mi ha fatto mai mancare fiducia e supporto. Di sicuro nessuno qui vuole finire la stagione con questa classifica”.