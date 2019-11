La rimonta col Sassuolo ha dato una scossa alla Fiorentina di Vincenzo Montella. Perché ottenuta senza il simbolo della squadra, Franck Ribery, in emergenza dal punto di vista degli squalificati e degli infortunati. Insomma, un successo di tutto il gruppo. Col Parma, domenica alle ore 18 al Franchi, i viola dovranno trovare la continuità per tenere alte le ambizioni, la posizione in classifica e il morale di una piazza che da quando è arrivato il nuovo presidente Rocco Commisso ha ritrovato l’entusiasmo dei tempi migliori. Torneranno Lirola e Ranieri, out per infortunio Caceres e per squalifica Pezzella. Queste le parole del tecnico viola alla vigilia del match.

La rimonta è stata fondamentale: come sta la squadra?

“Da Reggio Emilia ci portiamo via una vittoria sofferta e sentita. La prima vittoria arrivata in rimonta, non è semplice e dovremo ricordarcelo anche contro il Parma. Bisogna ripartire dalla convinzione del secondo tempo. Col Parma sarà una gara difficile: anche loro stanno facendo un grande campionato come noi. Affrontiamo una squadra al nostro livello in questo momento e sarà importante qualsiasi tipo di energia, anche da chi subentrerà. Le partite si decidono negli ultimi 20-30 minuti. Per quanto riguarda i singoli: Lirola sta bene, Caceres no”.

Vlahovic ha iniziato titolare e poi è subentrato: quando rende meglio?

“Mi sta piacendo moltissimo nell’ultimo periodo, in allenamento e in partita dove è più presente. Ci puntiamo. Però credo che non si debba caricare di troppe responsabilità un ragazzo, bisogna stare attenti e questo è il mio compito: sta facendo un percorso e lo vedo cresciuto anche in allenamento”.

Commisso ha detto che sta facendo un ottimo lavoro: lo pensa anche lei?

“Non pensavo dopo aver stravolto la squadra di essere a questo punto di identità di squadra, non tanto di classifica. Siamo oltre ogni previsione più rosea. Non abbiamo preso imbarcate e il rischio era altissimo. Stiamo facendo un grandissimo lavoro”.

Qual è la sua prospettiva su Sottil? Esterno nel centrocampo a cinque?

“Come attaccante offensivo è puro nei tre. Però deve migliorare anche nella fase difensiva: contro il Sassuolo ha giocato da esterno di centrocampo perché non volevo cambiare la difesa a tre. Volevamo fare una gara molto più offensiva rispetto a quanto abbiamo fatto, doveva spingere di più ma non è stata colpa sua. Dovevamo raddoppiare su Boga con Pulgar e Sottil non ha colpa. Non ha come caratteristica di stare esterno nei cinque: diventa quasi un 4-3-3”.

La Fiorentina è la rivelazione del campionato?

“Non lo so. Anche il Parma sta facendo benissimo. Anche il Verona, il Cagliari. Ce ne sono di squadre che stanno facendo di più rispetto a quanto ci si aspettasse”.

Cosa si aspetta dalla gara col Parma?

“Chiedo massima concentrazione, sostegno massimo dal pubblico. Non sarà una gara bellissima, avremo bisogno dell’incoraggiamento da parte di tutti”.

Ceccherini e Ranieri possono fare entrambi i centrali?

“Ceccherini è affidabile, ha giocato tanto l’anno scorso. Ha più esperienza di Ranieri, che però è mancino e sta giocando di più. Le scelte sono anche in base al futuro con giocatori che provengono dal settore giovanile”.

Le danno fastidio le critiche?

Dai tifosi vedo vicinanza, sostegno e fiducia. Non posso accontentare tutti, però”.

Cosa pensa dell’idea del Var di fare una chiamata dal tecnico?

“Gli errori sono stati ridotti all’osso, quando sono clamorosi rimane più impresso. Specie quando capitano a te. Va migliorata ma sul fuorigioco ha risolto molte problematiche”.

Come sta Franck Ribery dopo la squalifica?

“Visto che ho sentito e letto cose particolari, preciso che è una settimana che non si sta allenando, per un problema al ginocchio che è riaffiorato. A volte bisognerebbe sapere e capire certe cose prima di esprimere giudizi. Dovrebbe tornare ad allenarsi tra domenica e lunedì: abbiamo approfittato di questo”.

Quanto crede nell’obiettivo Europa?

“Se avessimo pareggiato col Sassuolo saremmo stati di nuovo lì a dire che la squadra non sa reagire. Noi dobbiamo solo lavorare e tenere accesa la sinergia con l’ambiente: il nostro percorso è questo, il resto è una conseguenza che lascia il tempo che trova”.