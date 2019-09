“Nuovo stadio? Difficile sia più bello di San Siro”

– “Non ho spirito di rivalsa nei confronti del Milan anche perché è stata un’esperienza fantastica, abbiamo vinto un trofeo anche se qualcuno se lo dimentica. Abbiamo riportato il Milan in Europa senza di fatto fare mercato”. Alla vigilia di Milan-Fiorentina, Vincenzo Montella sottolinea di non aver alcuna rivincita da prendersi con la società rossonera. “Non la reputo un’esperienza negativa, tutt’altro, sia a livello umano che professionale. Ci tornerò da ex ma in testa ho solo la Fiorentina, ho voglia di fare bene e ho voglia di continuare a dimostrare che stiamo crescendo”. Nel turno infrasettimanale, la squadra viola ha finalmente trovato la prima vittoria dell’era Montella, che adesso vuole continuare nella striscia positiva: “I punti messi in palio domani sera saranno importantissimi – ha spiegato il tecnico campano – perché almeno io mi sento ancora in credito. Penso che questa squadra abbia dimostrato qualcosa in più dei cinque punti che ha. È un test importantissimo, molto difficile e stimolante, contro un avversario in netta crescita, sicuramente a livello di gioco”.

Montella chiude parlando del possibile abbattimento dello stadio di San Siro: “San Siro suscita emozione, è il sogno di chiunque inizi a giocare a pallone perché è senza pista, perché hai tutto vicino, perché ci stanno ottantamila persone. Faccio fatica a pensare che si possa costruire uno stadio più bello, ma se ci riusciranno, perché no?”.