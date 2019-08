FIRENZE – “Il rigore su Mertens? Ci sono cose che non riesco a capire. Credo nella buona fede degli arbitri ma non capisco perché debbano complicarsi la vita. Posso capire un errore senza Var ma con la tecnologia a disposizione non c’è una spiegazione”. Vincenzo Montella non nasconde la frustrazione dopo la sconfitta con il Napoli, viziata da un rigore molto dubbio concesso alla formazione di Carlo Ancelotti per un presunto fallo di Castrovilli su Mertens in area. “Da oggi non voglio più sentire parlare di Chiesa come un simulatore dagli addetti ai lavori… – si sfoga il tecnico viola facendo capire che a suo avviso Mertens ha simulato il fallo -. Non possiamo perdere partite del genere ma ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Il giallo? Sono stato ammonito per aver corso di impeto in occasione del presunto rigore su Ribery nel finale ma non ho mancato di rispetto agli arbitri”.

“Sconfitta immeritata, c’è rabbia”

Montella ha schierato con coraggio una formazione con un’età media di 23 anni: “La sconfitta è immeritata, c’è rabbia. Avevamo grande fiducia e dobbiamo portare a casa il coraggio che molti giovani hanno dimostrato. Questa è la Fiorentina che volevo vedere, le soddisfazioni arriveranno”. Al Franchi ha esordito Franck Ribery, grande colpo di mercato del patron Rocco Commisso: “Non sta ancora al meglio, lo valuteremo nei prossimi giorni. Sarà un grande esempio per i nostri giovani”, conclude il tecnico viola.

Pradé: “Il rigore? Valeri mi ha spiegato di aver visto altre immagini”

A riportare un pizzico di serenità negli spogliatoi viola prova il ds Daniele Pradé: “Inutile iniziale a fare polemiche arbitrali già dalla prima giornata. Massa è un grande arbitro, Valeri che era al Var pure. Mi hanno dato una spiegazione sul rigore dicendo di averlo esaminato anche da altre angolazioni rispetto a quelle che noi abbiamo visto in tv. Le accettiamo e andiamo avanti. Pensiamo di aver regalato una gara spettacolari ai nostri tifosi, ci sono i presupposti per disputare un buon campionato”





