Il Parma conquista la matematica salvezza grazie al successo per 1-0 sulla Fiorentina maturato con un autogol di Gerson al 35′ della ripresa. Resta invece in bilico la squadra viola, che non vince da oltre tre mesi e incassa la sesta sconfitta di fila. In classifica i crociati salgono a quota 41 agganciando al 12° posto il Cagliari, mentre i gigliati sono tredicesimi con 40 punti insieme a Bologna e Udinese ma i friulani sono salvi per la classifica avulsa e i rossoblù devono ancora giocare domani contro la Lazio. All’ultima giornata per la Fiorentina basterà un pari in casa con il Genoa, terz’ultimo a quota 37.

