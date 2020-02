– Sono cresciuti insieme sia da giocatori che da allenatori. Anche a Firenze, nei primi anni Novanta. Da una parte Giuseppe Iachini, dall’altra Stefano Pioli. I due tecnici di Fiorentina e Milan torneranno ad abbracciarsi domani sera al Franchi. La prima volta da ex allenatore per Pioli, che dieci mesi fa decise di dimettersi dopo un forte comunicato della proprietà dei Della Valle. Montella, l’arrivo di Rocco Commisso, l’esonero del tecnico viola e la spinta di Iachini per evitare la zona calda della classifica. Quella contro il Milan, per Chiesa e compagni, non sarà una sfida come le altre. Queste le parole del tecnico viola alla vigilia del match.“C’è un grande ricordo, rapporto, conoscenza. Abbiamo vissuto sette anni insieme come compagni di squadra, vivendo pagine di crescita professionali da calciatore. Lo stimo, c’è amicizia e affetto e lo rivedo sempre con grande piacere”.

Qual è il ricordo più bello insieme a Pioli?

“L’Europa disputata sia col Verona, con la semifinale di Coppa Uefa, sia a Firenze con la finale contro la Juventus. Tante belle esperienze di vita dentro e fuori dal campo. Ogni volta che Stefano allena una squadra, faccio il tifo per lui. Siamo cresciuti insieme”.

Come procede il suo percorso di crescita?

“Abbiamo 45 giorni di lavoro insieme dove abbiamo messo dentro tante cose. Per alcuni aspetti ci vuol più tempo, come lavorare nella fase di possesso dove dobbiamo meccanizzare alcuni movimenti per prendere in mano alcune situazioni con più personalità. I ragazzi stanno dando grande disponibilità e lavoriamo anche coi video per accorciare la tempistica. Soltanto il tempo ti darà il riconoscimento di questi meccanismi, curando il dettaglio e il particolare. Nella fase offensiva, che quando sono arrivato era un problema, siamo andati in gol in diverse maniere con diverse interpreti. Qualche risultati si inizia a intravedere: questo atteggiamento deve vedersi in casa e fuori, contro chiunque. Stiamo battendo su questo per crescere”.

Che Milan si aspetta?

“E’ una squadra forte col lavoro di Pioli che ha dato una impronta tattica e una mentalità. Squadra organizzata che ha inserito nel proprio organico due giocatori davvero importanti: Ibrahimovic, un fenomeno con occhi anche dietro la testa, e anche Rebic che in questo momento qualsiasi cosa tocchi diventa oro. Ci vorrà una partita molto attenta in tutti gli aspetti”.

Al Franchi la Fiorentina subisce un po’ di pressione: è vero?

“Non chiediamo niente ai tifosi, ci sostengono sempre. Ci sono dei passaggi di crescita: lo scorso anno ci fu grande tensione nel finale. Quest’anno si è un po’ ripetuta quella situazione. Stiamo lavorando perché questo possa essere un lontano ricordo. Cerchiamo in ogni gara di fare la partita perfetta con mentalità e atteggiamento giusti. I giovani stanno crescendo e migliorando ma dobbiamo lavorarci ancora. Come con Cutrone, sul quale mi sto concentrando: ha vissuto sette mesi in naftalina e adesso va aiutato. Lo sto vedendo sempre meglio, ci darà una grande mano e non è solo un attaccante da area di rigore ma moderno, di quelli che fanno movimento e non danno riferimenti agli avversari. Cutrone deve ritrovare lo smalto giusto”.

Col Milan punterà su un ex come Cutrone o su Vlahovic?

“Patrick serve sempre, sto lavorando per farlo crescere. Verificheremo negli ultimi allenamenti ma sto avendo delle buone risposte dai ragazzi. Non è un dilemma, so quel che devo fare e avere due giovani come loro aiuta anche a farli crescere in maniera positiva. Abbiamo fatto sì che si sentissero spesso e diventassero anche amici. Possono anche giocare insieme e dobbiamo interpretare tutti gli aspetti di una gara”.

Con l’arrivo di Duncan il centrocampo è più omogeneo?

“Soprattutto in mezzo al campo ci siamo ritrovati a giocare spesso sempre con gli stessi interpreti. Adesso abbiamo possibilità in più per alternare i ragazzi, sia con Badelj che con Duncan. La condizione è giusta per darci una mano. Ho cinque o sei titolari, al di là del ruolo che interpretano e questo è positivo perché c’è concorrenza e a livello numerico ci siamo”.

Come sta Ribery? Il francese come Ibra a livello di mentalità?

“Sta lavorando col fisioterapista, ci vorrà ancora un po’ di tempo. Ibrahimovic nel Milan ha portato qualità e personalità facendo crescere compagni e squadra e Ribery è un elemento molto importante dentro e fuori dal campo. Ci vorrà ancora un mese, 40 giorni per recuperare dall’infortunio e non dovremo avere fretta. Il gruppo sa che deve andare in campo anche per Ribery e per chi sta recuperando da infortuni importanti come Kouamè”.

Chiesa può arrivare a 20 gol a stagione: come?

“Tutti dicevano che era un esterno e che non potesse fare l’attaccante: è limitativo. Ha tutto lui e spostarlo 30 metri in avanti è positivo. Se gioca esterno non potrà mai fare 15-20 gol a campionato ma tenendolo più vicino alla porta avversaria sì. Come ho fatto con Dybala, che ho sempre reputato una punta e in quel ruolo è esploso. Chiesa può ritagliarsi uno spazio anche da seconda punta e ci stiamo lavorando per attaccare meglio la porta. Su sei partite effettive che lui ha fatto da quando sono arrivato, ha realizzato quattro gol e poteva farne almeno altrettanti per quanto abbiamo creato. Quando hai in mano un giocatore del genere, mi devo aspettare che sia determinante anche in fase offensiva”.

Non sente di meritare una grande possibilità ancora a Firenze?

“Ogni allenatore ha il suo percorso. Continuerò a lavorare con professionalità e mentalità, come ho sempre fatto. Ho vinto quattro campionati e quando ho avuto una macchina buona, ho sempre fatto record con tante reti degli attaccanti. Dipende dagli obiettivi e dalle situazioni che trovi nelle società. Avendo allenato squadre con determinate caratteristiche e obiettivi, con qualche ragazzo in più potrà crescere anche il fatto dei risultati. Penso solo a lavorare, la valutazione spetta ad altri. Io non mi sono mai pubblicizzato, non fa parte del mio carattere. Sicuramente sono più arricchito in un posto al quale sono molto affezionato: voglio fare bene per tutta questa gente”.

Come è stata la settimana di Vlahovic dopo la doppietta?

“Voliamo bassi. Sta lavorando bene e ci ho parlato. Ha tanti margini di miglioramento, ha potenzialità e soltanto attraverso il lavoro del campo e l’umiltà potrà ancora crescere e migliorare. Come tenere palla, difenderla, fare il controllo orientato al momento del tiro. Stiamo lavorando su questo, così come con Cutrone e Chiesa. La crescita passa sempre attraverso la tattica individuale”.

La società le ha chiesto qualcosa in più contro il Milan?

“Con Ibra, Rebic e il lavoro di Pioli stanno facendo qualcosa in più. Io non guardo al passato e così non devono fare i miei ragazzi. Ogni gara ha motivo per poter fare punti: giochiamo allo stesso modo in casa e fuori. Con organizzazione di gioco, equilibrio e lucidità. Nessun input da parte della società”.