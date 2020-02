FIRENZE – Alla vigilia della trasferta contro la Sampdoria, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha fatto il punto sulla situazione in casa viola in vista del finale di stagione: “Sento un po’ di sfiducia ma dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Sono alla Fiorentina da 40 giorni e ho visto crescere il gruppo. Se consideriamo che in alcune occasioni siamo stati penalizzati, abbiamo grandi margini di miglioramento. E’ vero, ci manca qualche punto e ciò in cui dobbiamo crescere è la qualità del gioco”.

“Ranieri è un maestro”

Nella trasferta a Marassi, Iachini ritroverà Claudio Ranieri, che lo ha allenato a Firenze: “Lui è un maestro per me, sono stato suo capitano ed è tra gli allenatori a cui sono più affezionato. Ma domani entrambi vogliamo i 3 punti e conta solo quello. La Sampdoria è una squadra collaudata con grandi attaccanti. Dovremo affrontarla con rispetto e attenzione”.

“Usare il Var come il primo anno”

Iachini ha detto anche la sua sulla proposta della Figc di sperimentare la possibilità per le panchine di chiamare l’arbitro al Var. “Mi può anche stare bene ma penso che prima di tutto ognuno debba ricoprire il proprio ruolo, semmai è importante che vengano rispettate sempre le regole e che per evitare dubbi e polemiche si torni a usare la tecnologia come accadeva il primo anno quando funzionava molto bene. C’è tanta gente coinvolta nella gestione del mezzo tecnologico – ha continuato il tecnico della Fiorentina – e proprio per questo bisogna tornare a usarlo con regolarità, negli ultimi tempi sono nate molte polemiche perché si è smesso di andare a vedere gli episodi. Se invece lo si fa con regolarità pure i tifosi finiscono per accettare le decisioni in modo diverso e all’interno degli stadi possono esserci di conseguenza meno tensioni”.







