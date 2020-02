– Udinese e Fiorentina giocheranno domani (ore 18) senza tifosi sugli spalti del Friuli. Il Coronavirus ha colpito il nord Italia, soprattutto, e così sono arrivate le restrizioni che riguardano anche lo sport e più nello specifico il campionato di Serie A. I viola, reduci dal pareggio interno contro il Milan, dovranno fare a meno dello squalificato Dalbert. Al suo posto si candida Igor per una maglia da titolare. Ballottaggio a centrocampo tra Badelj e Pulgar, mentre in attacco è sfida a due tra Vlahovic e Cutrone. Queste le parole del tecnico Iachini alla vigilia del match.“Mi è capitato sia da giocatore che da tecnico. E’ tutta la settimana che batto ferro coi ragazzi. E’ una partita diversa, un non calcio. Non ci sono quelle solite situazioni ambientali: ho chiesto alla squadra di andare in campo ancora più concentrata perché sembra tutto meno che una partita. Non ci sono tensioni per tutta la gara, dovremo ricrearle noi per giocare con attenzione e superare questo ostacolo. E’ una cosa brutta, dispiace: il bello del calcio sono i tifosi però in una situazione di preoccupazione e precauzione generali, viene prima la salute”.

Chiesa è un giocatore ritrovato: vuole schieralo laterale, fare il tridente?

“Dovevamo prima ricreare atteggiamento, mentalità, spirito per arrivare ai risultati. Possiamo crescere ancora nella fase di palleggio e qui entrano in campo anche i nostri attaccanti: devono capire quando sia il momento di legare e quando andare via, scappare. L’attaccante detta i tempi a chi deve fare la giocata. Ho pensato anche a un diverso impiego dei miei giocatori offensivi, come fatto anche contro la Juventus. Federico ha recuperato ma stiamo recuperando al meglio anche altri come Castrovilli e Duncan. Parliamo sempre di tre punte nella Fiorentina, ma perché non fare la stessa domanda a Lazio, Inter e Juve? Eppure i giocatori li avrebbero ma entrano in campo altre questioni di natura tattica: il momento, la situazione, la possibilità di incidere in corsa. I risultati spesso si determinano nei minuti finali. Ci continuiamo a lavorare sul tridente, ci credo e tutti dovranno stare al massimo. Abbiamo margini per poterlo preparare e fare”.

Che partita si aspetta con l’Udinese?

“Una gara molto difficile, su un campo complicato. Squadra ostica, fisica, difficile da bucare. Sono molto bravi nell’attaccare gli spazi, hanno velocità con Okaka e Lasagna, qualità con De Paul e Mandragora. Dovremo stare attenti, è una gara molto complicata e dovremo affrontarla con atteggiamento e organizzazione giusti. Cerchiamo di diminuire il tasso di errore in uscita. Ci siamo preparati”.

Che pensa di quanto detto da Sarri sui rigori?

“In Italia c’è il Var, anche in Europa. Non giudico gli episodi, sono cose che succedono e credo sia giusto andare a controllare il Var. Voglio pensare che l’abbia detto perché non sono stati rivisti i singoli episodi, se ti spetta è giusto ti venga dato. Altrimenti no”.

Come sta la squadra?

“Tutti bene e a disposizione. Stiamo crescendo, abbiamo recuperato non solo Chiesa ma anche altri che stanno tornando in ottima condizione. Siamo su un bel percorso, stiamo recuperando ancora altri. Guardiamo con fiducia”.

Dove ha dovuto lavorare soprattutto in questi due mesi?

“Venivamo da un percorso di sei partite e un punto. Dovevamo creare qualcosa sul piano tattico con conoscenze nel reparto difensivo. Cura dei dettagli, movimenti dell’onda difensiva. E anche sull’attacco, dove i movimenti hanno bisogno di maggiore memoria. Mi aspettavo fossimo più veloci ma è normale, qualche ragazzo doveva recuperare e adesso stanno ritrovando la condizione migliore. La cura del dettaglio, l’attenzione, il video per analizzare: tutto questo ci farà crescere dal punto di vista tattico e del gioco. Ho una discreta conoscenza dei miei ragazzi, altrimenti col Milan non avrei cambiato nel giro di pochi minuti per rimediare il risultato. Dobbiamo fare meglio sul palleggio, non sono soddisfatto del tutto”.

Cosa la preoccupa dell’Udinese?

“Penso solo alla mia squadra, non mi preoccupa niente. E’ una squadra quadrata e compatta, dovremo essere veloci nella circolazione palla e nella lettura. Nelle velocità di esecuzione e di smarcamento. Abbiamo lavorato molto anche in settimana su questo”.

Come prosegue l’inserimento di Agudelo?

“E’ molto giovane, ci stiamo lavorando per farlo crescere. E’ rapido, sta capendo. Ha baricentro basso, ha tecnica, è veloce, deve migliorare sulla lettura ma ha capacità e lo valuteremo anche in prospettiva”.

Udinese molto efficace sui cross…

“Pensiamo al nostro soprattutto. Sappiamo di questa caratteristica, in settimana ci abbiamo lavorato. Dovremo cercare di giocare più alti e accorciare sugli esterni per non fare arrivare gli avversari al cross. Aggrediamo più alti e alziamo la linea di centrocampo e attacco. Senza timori e con personalità. Tra qualche giorno saranno due mesi che siamo insieme, stiamo lavorando”.

Sta continuando a convocare Dalle Mura, un 18 enne…

“E’ un ragazzo che fa intravedere le sue buone qualità come difensore. Non guardo la carta d’identità, può migliorare e crescere anche sulla tattica individuale. Deve migliorare la presa di posizione, l’uno contro uno. Sono sicuro che possa farlo”.

A chi pensa per sostituire Dalbert?

“Non conta chi subentra ma come ci muoveremo in campo. Dovremo farlo con maggiore velocità e con migliori letture nell’ultimo passaggio”.

L’assenza di Ribery ha rallentato anche il percorso di crescita?

“Non l’ho mai avuto Ribery, aveva già un grave infortunio quando sono arrivato. Nella mia testa ho sempre pensato di creare qualcosa di diverso, come fatto anche in altre squadre che ho allenato. Si può fare con la migliore condizione di tutti gli effettivi”.