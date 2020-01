Iachini: “Non giudico lavoro di Montella”

Dalla vittoria in Coppa Italia sull’Atalanta al colpaccio in casa del Napoli: era da tempo che in casa Fiorentina non si vivevano giorni così positivi. Merito soprattutto di Beppe Iachini, che sta spazzando via tutto lo scetticismo che lo aveva accompagnato al suo arrivo nell’ambiente gigliato. Il tecnico però vola basso: “Abbiamo dato una bella spallata alla classifica, che si era fatta pericolosa, e ci stiamo riprendendo dal punto di vista psicologico e fisico, ma non abbiamo ancora fatto nulla”.

Iachini tuttavia non vuole aprire una polemica con il suo predecessore Montella: “Non mi permetto mai di giudicare l’operato di un collega con cui sono legato da reciproca stima. Quando arrivo do una mia impronta, lavoriamo molto come intensità e potenza: il calcio va accompagnato anche da grande preparazione fisica e lavoriamo per una crescita dei ragazzi. Per me è una cosa normale, forse i ragazzi l’hanno trovato esagerato ma io credo in questa filosofia: la squadra deve giocare a calcio e avere una preparazione fisica per affrontare una partita nella giusta maniera”.

“Ribery torna tra 45 giorni”

Tutto l’ambiente aspetta il ritorno in campo di Franck Ribery. Iachini fa chiarezza: “Ci è sempre vicino ma ci vorranno 45 giorni ancora prima che possa scendere in campo”. Nessun caso Boateng invece: “Ha avuto un duro colpo nella partita con la Spal, sta cercando di recuperare e quando lo sarà sono convinto che saprà darci una mano, al di là delle scelte che faranno lui o la società”. Grandi elogi poi per Castrovilli: “E’ un giocatore importante con margini di crescita, soprattutto a livello tattico. E’ un centrocampista che ha potenzialità per fare 10 gol a campionato, deve curare i tempi di inserimento e la postura del corpo dove alle volte si fa trovare spalle alla porta. Stiamo lavorando per averlo ancora più efficace negli ultimi 30 metri, sia per imbucare palla per i compagni, sia per andare a fare gol importanti per il bene suo e della squadra”.

“Mercato? Un rinforzo a reparto”

Inevitabile poi il discorso mercato, che non si fermerà a Cutrone: “Dovremo prendere un giocatore per reparto – conclude Iachini – per far sì che anche numericamente si possa essere più coperti in vista di un girone di ritorno intenso”. Ultima battuta sulla sfida nei quarti di Coppa Italia contro l’Inter, in programma mercoledì 29 gennaio: “La Coppa per Firenze è motivo di gioia, ce la metteremo tutta per provare a superare il turno. Siamo una squadra che solo grazie a un calcio intenso, aggressivo ed alto può avere la meglio come abbiamo fatto vedere in parte con l’Atalanta e col Napoli, per farlo dobbiamo sempre andare molto forti e ci auguriamo di avere sempre le giuste energie”.