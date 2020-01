Il tecnico col cappellino ha conquistato tutti. Beppe Iachini, già acclamato dai tifosi viola fin da quando giocava al Franchi, è diventato un idolo vero e proprio dopo aver rialzato morale e classifica della Fiorentina in quattro semplici mosse. Bologna, Spal, Atalanta, Napoli: tra campionato e coppa quattro gare, tre vittorie (di fila) e tante soddisfazioni. Iachini predica umiltà in mezzo a un entusiasmo travolgente che è tornato a regnare nell’ambiente viola. Quella di sabato 25 gennaio (ore 18 al Franchi) sarà la sfida più delicata: il Genoa, ultimo in classifica, dovrà giocare col coltello tra i denti. Per questo Iachini non si fida e chiede di abbassare la testa e pensare soltanto a quei 90′. Queste le sue parole in conferenza stampa, alla vigilia del match.“Confido sempre nel lavoro sul campo. Sulla fase difensiva, di possesso e di non possesso. Un calcio più verticale, di profondità ma anche con un possesso senza esasperazione ma efficace. Per fare gol bisogna partecipare tutti alla manovra offensiva, accompagnare l’azione, avere presenza in area. Gol dai centrocampisti, dagli inserimenti, dai piazzati, non solo dalle punte. E poi lavorare oltre all’organizzazione anche alla mentalità e in questo i ragazzi hanno risposto subito bene. Non mi piace un calcio di attesa ma un calcio dinamico. Ho curato l’aspetto fisico, per abituare le macchine ad andare a una certa velocità e poi curare gli atteggiamenti giusti per portare a casa il massimo dei punti. Non abbiamo fatto nulla ma l’entusiasmo dei ragazzi è bello: quando sono arrivato c’era paura, depressione. I risultati non arrivavano e Firenze è una piazza importante. C’era da ribaltare una situazione, l’abbiamo fatto in poco tempo e ancora ci stiamo conoscendo. Stiamo lavorando sui particolari, sui dettagli, per avere maggiori margini di crescita. Entusiasmo va bene ma abbassiamo le orecchie e pedaliamo forte. Ci vuole umiltà”.

Chiesa, Vlahovic e Cutrone: è un tridente su cui lavorare?

“Tutti credono che io pensi solo al possesso ma le mie squadre hanno sempre segnato tanti gol con record anche in trasferta. Ricordo Icardi alla Sampdoria che ha esordito a 18 anni con me, Belotti, Dybala, Vazquez per fare dei nomi. A me piace un calcio propositivo e di qualità ma che dia anche equilibrio: tutti devono stare bene fisicamente per fare questo. Ho giocato con Dybala-Vazquez-Belotti e potremo fare lo stesso anche qui. Ci lavoriamo e vedremo in futuro se potrà essere una soluzione. Questo, però, è il momento di abbassare la testa e continuare a spingere”.

Col Genoa può essere la sfida decisiva per togliersi dai guai?

“Se l’affrontiamo male mentalmente mi incazzo di brutto. Già dopo la sfida col Napoli abbiamo iniziato a pensare a quella col Genoa. Sarà una gara difficile, importanti. Quelle fatte finora non erano semplici, stiamo superando delle paure di gara in gara. Siamo andati a Napoli, in un ambiente difficile, e abbiamo vinto. Ogni gara ha la sua interpretazione: col Genoa è la più difficile, hanno messo in difficoltà la Roma e hanno giocatori molto importanti. Hanno giocatori di spessore, una squadra che non merita quella classifica. Ci vorrà la giusta mentalità ma siamo a casa nostra: non ci deve essere trippa per gatti”.

Ha lavorato molto sulla parte atletica: si iniziano a vedere i frutti?

“Già nello sviluppo delle partite, contro Bologna e Spal, eravamo ancora imballati ed era normale. Avrei voluto, vista la sosta, lavorare anche la prima settimana che sono arrivato qui. Ci sono stati otto giorni di vacanza, mi avrebbe fatto piacere lavorare prima ma non ho potuto farlo. Ho dovuto mediare in vista della prima gara. Adesso ci sono tre gare in una settimana e lavoreremo. Vedo già delle risposte giuste sotto questo aspetto: potremo soltanto crescere. Ci vorrà tempo ma siamo sulla strada giusta”.

Come sta Chiesa? Può giocare col Genoa?

“Non pensiamo all’Inter, nessuna valutazione in vista di quella gara. Penserò solo al Genoa, manderò in campo la formazione migliore. Chiesa si è allenato, sta bene, non vedo problematiche. Tocco ferro, però”.

Come sta invece Badelj?

“Ho subito detto che Badelj e Pulgar sono due giocatori simili, davanti alla difesa e nessuno di loro può giocare interno di centrocampo. Li metterei in difficoltà, hanno altre caratteristiche. Milan è un ragazzo eccezionale, lo stimo molto e lo volevo anche in precedenza in altre squadre. Ha avuto qualche problemino e stiamo lavorando perché ritrovi la migliore condizione: lo porto sempre con me, è un ragazzo di spogliatoio molto importante. Così come quelli più esperti: Pezzella e Caceres, per fare due nomi. Sta recuperando e quando ci sarà la possibilità, ci darà una mano. Può fare una mezz’ora da questa settimana”.

Quali differenze con l’esperienza di Empoli?

“A gennaio si dovevano fare delle cose, rinforzare la difesa, ma poi non si sono fatte. In poche partite siamo andati in zona salvezza e poi a gennaio è nata una incomprensione e su questo vado dritto. Volevo alcune cose che non si sono verificate: avevo raggiunto i miei obiettivi ma il resto è storia. Mi spiace molto, sono un professionista che si lega alle persone ma poi sono anche l’allenatore. Avevo fatto delle richieste e non sono state esaudite. Non penso che questa cosa possa verificarsi a Firenze: la società sta lavorando, i ragazzi hanno qualità con tanti giovani e non ho paura. Ci saranno dei momenti difficili, non posso far diventare tutto oro ma confido nel lavoro e qui ci sono margini di crescita davvero notevoli”.

Chi metterà al posto di Dalbert, squalificato?

“Maxi Olivera è arrivato da una settimana ma è mancino, Terzic è giovane e ci stiamo lavorando anche in quel ruolo. E poi Venuti, che conosciamo molto bene. Sto valutando e nelle ultime ore deciderò”.

E’ soddisfatto del reparto offensivo? Che ruolo per Sottil?

“Non sono soddisfatto al 100%, perché altrimenti a Bologna chiudevamo la partita. Abbiamo costruito delle ottime occasioni, anche contro la Spal, senza però sfruttarle a dovere. Mi aspetto i gol non solo dalle punte ma anche dagli esterni, dagli inserimenti dei centrocampisti che con me hanno sempre segnato tanto, dalle palle inattive coi difensori. Stiamo insistendo sui movimenti offensivi e questo porterà qualche certezza in più per avere più gol. Questo deve essere la normalità. Così come curo tanto la fase difensiva. Sottil è giovane e ha qualità importanti, può fare più ruoli: giocare o non giocare, conta il campo. Chi è più forte, gioca. E’ l’unica regola che esiste. Sennò aspetta e poi quando entra, dimostra di essere più forte dell’altro. Sono regole semplici, valgono ovunque nel mondo. Vuole giocare? Aspetto tutti, sono qui. Faccio giocare anche i magazzinieri, se hanno qualità”.

Ha dovuto svolgere anche un ruolo più da psicologo?

“E’ il mio modo di lavorare, bastone e carota. Con loro non ho avuto modo di usare il bastone. Mi hanno dato subito disponibilità e ho visto solo cose buone. Hanno avuto tanta voglia, sono affamati di sapere nozioni di tattica. Organizzazione di gioco ti dà certezze. Sotto l’aspetto umano ed emotivo, fa parte del mio lavoro, ho toccato alcune corde ben precise”.

In settimana tornerà Commisso: quanto le fa piacere?

“Fin dal primo colloquio ho trovato un presidente molto attaccato alla squadra. Anche sofferente per il momento delicato ma l’ho rassicurato subito. Gli ho detto che ci saremmo rialzati e il mio compito è quello di lavorare per far appassionare nuovamente Firenze. Bisognare rendere merito del suo investimento. Anche quando non c’è, telefona sempre e vuol sapere tutto. Ci aiuta molto”.

Qual è il suo hashtag per i tifosi?

“Non sono l’eroe di nessuno, sono soltanto l’allenatore della Fiorentina che pensa a fare il massimo. Diamo merito ai ragazzi che stanno lavorando molto bene per ritrovare il sorriso. Vedere un gruppo che gioisce è davvero bello e fa vedere quanta sofferenza hanno dovuto vivere nell’ultimo periodo. Però adesso stop, si riparte. Hashtag? Che vuole dire? Ho il telefonino da 35 euro, non ho neanche whatsapp”.

Lirola sta diventando ignorante come disse la prima volta?

“Può crescere ancora, ha qualità, motore, passo. Dovevamo soltanto rivedere alcuni movimenti offensivi e tattici dove spesso si faceva trovare spalle alla porta. Sta crescendo anche sull’intensità per attaccare con forza, come lo conoscevo io. Mi aspetto dei gol da parte sua come da parte di altri compagni”.

Il coinvolgimento emotivo di Firenze le fa dare qualcosa in più?

“Qui sono stato calciatore e adesso allenatore. Sul piano umano mi sono trovato bene ovunque. Cerco di dare sempre il massimo, sono un professionista. Nella vita ci sono dei posti che ti rimangono nel cuore: a Firenze sono stato da calciatore sei anni, ho sentito la stima e quando sono tornato è stato motivo di orgoglio. Voglio ripagare la fiducia e l’affetto dei tifosi, come ho sempre cercato di fare. Sul piano emotivo la vittoria, a Firenze, conterà sempre un po’ di più. E’ un amore reciproco e nessuno potrà mai cancellarlo”.

Ha già preso tre cartellini gialli…

“Quello in Coppa non conta, dai (ride, ndr). L’area tecnica è troppo stretta”.