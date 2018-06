David #Hancko è un calciatore viola! ??

??Il comunicato ufficiale ?? https://t.co/uqxuvVd0VL

Benvenuto David! Vitajte David!????#ForzaViola pic.twitter.com/zXPmSaTqKR — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 14 giugno 2018

Mentre le sirene di tutta Europa continuano a suonare per Federico Chiesa, Pantaleo Corvino ha piazzato il primo acquisto del mercato estivo della Fiorentina. Si tratta di David Hancko, difensore nato nel 1997 che arriva dal Msk Zilina. La società viola ha comunicato di aver acquistato il giocatore slovacco a titolo definitivo. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Per Hancko pronto un quinquennale.

Hancko è nato a Prievidza il 13 dicembre del 1997. Nell’ultima stagione ha disputato 32 partire realizzando 4 reti. In carriera ha collezionato anche 7 presenze nella nazionale under 21 del suo Paese. Il nuovo difensore viola sarà a Firenze nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche.