Chiesa è rimasto, promessa mantenuta

– Come e quanto è cambiata la Fiorentina nel primo anno di gestione italoamericana con Rocco Commisso e Joe Barone? Il calciomercato estivo ha detto che molti dei titolari, 8 su 11, sono nuovi rispetto alla precedente proprietà dei Della Valle. Il presidente Commisso, il suo braccio destro Barone e il direttore sportivo Pradè hanno fatto il punto sulla campagna acquisti partendo dalle parole chiave: pazienza e comprensione. “Il 6 giugno abbiamo comprato questa proprietà e ho detto “fast fast fast”, che non avrei fatto promesse impossibili da mantenere e che avrei voluto fare un buon lavoro – dice Commisso – Ho confermato Montella e ho detto che Chiesa non sarebbe stato il mio Baggio, mantenendo la promessa. Ci sono alcune fake news, come quella su Montella: rimane con noi e sono contento. Speriamo che col lavoro che abbiamo fatto, insieme a Pradè e Barone, vada tutto bene. Ho chiesto tempo, non posso fare tutto in un giorno: abbiamo fatto prima la squadra, 45 operazioni sul mercato, abbiamo chiuso in due settimane coi Della Valle e sapevo che se non si fosse fatta a giugno, tutto veniva rimandato e avremmo corso un rischio. Sono molto felice che il 95% della gente a Firenze apprezza quanto stiamo facendo. Sono molto felice per il trattamento ricevuto da chiunque, dentro e fuori dal club. Questo lavoro è fatto per avere un futuro migliore per questa proprietà”.

“La buona notizia è che abbiamo mantenuto la promessa di trattenere Chiesa a Firenze, la mia intenzione è quella di costruire una squadra intorno a lui – continua Commisso – Durante il mercato ho detto che sarebbe rimasto un altro anno ma in realtà ho progetti a lungo termine su di lui. Sullo stadio stiamo valutando tutte le opzioni, ci vorrà del tempo: c’è la soluzione del Franchi ma non possiamo abbatterlo nonostante in altre parti del mondo questo accada, come con Wembley. Vorrei costruire qualcosa di nuovo, abbiamo delle opzioni sul tavolo ma occorrerà tempo. Vorrei fare qualcosa che renda i fiorentini orgogliosi di stare a Firenze: per il centro sportivo è tutto più semplice e sarà più veloce. Venerdì torno in America, prima incontrerò la Primavera e la Fiorentina Women’s. Dico anche che sono contentissimo dei 25.700 abbonati, siamo la quarta società per abbonati in Serie A. Sono qui per imparare, non sono andato ancora in Lega ma lo farò. Voglio dare tanto al calcio italiano, dobbiamo essere orgogliosi: vorrei vedere il calcio italiano tornare al top. Abbiamo aumentato del 21% il tetto ingaggi, per questo è importante Mediacom e il suo finanziamento. Per fare più investimenti. Non possiamo spendere quanto Juventus e Inter, che hanno incassi immensi. Non siamo a quei livelli, anche per via del fair play. Ci vuole tempo, fare più incassi per spendere di più”.

Poi Joe Barone, al primo mercato da dirigente in Italia: “Ringrazio Daniele Pradè per tutto il lavoro fatto assieme, incontrando tantissimi agenti in ogni parte del mondo. Tanta sinergia tra me e Daniele, anche con Montella, Antognoni, Dainelli e tutto lo staff tecnico. Abbiamo iniziato con 75 tesserati, abbiamo adesso una rosa di 28 giocatori con 45-50 transazioni. La trattativa più complicata è stata quella di Ribery, che Pradè aveva iniziato a giugno: il francese aveva tante squadre che lo volevano. Siamo molto tranquilli per Montella: quel che è uscito, come notizie, è falso. Sta lavorando tanto col gruppo, purtroppo ci sono stati due risultati negativi ma siamo convinti della rosa e del livello tra giovani e giocatori più esperti per far crescere la rosa”.



Interviene anche Daniele Pradè, direttore sportivo: “Ringrazio Commisso e Barone. Vi darò una motivazione a ogni operazione di mercato, però il senso della mia presenza in questa conferenza è quello di prendermi le responsabilità di quel che abbiamo fatto. C’è una condivisione ma alla fine il responsabile dell’area tecnica sono io. Ho sempre chiesto due cose, alla proprietà e ai tifosi: ho chiesto pazienza, alla quale vorrei aggiungere comprensione. Abbiamo deciso di lavorare sui giovani, che sono come delle piantine che vanno innaffiate e fatte crescere. Mi spiace che sia stato notato l’errore commesso da Ranieri col Genoa ma da questi momenti passa la crescita: abbiamo 8 giocatori prodotti del vivaio, nessuno in Europa. Siamo la prima o la seconda squadra con età media più bassa ed è una nostra strategia”.



Qual è il risultato economico, attivo e passivo, di queste operazioni?

“Il saldo è di 5 milioni in negativo. Il presidente mi ha dato un budget molto più alto di spesa ma non volevo spendere tanto per spendere. Abbiamo il mercato di gennaio e un anno per vedere come procede la crescita”.



Qual è stato il maggior rimpianto per un giocatore seguito ma poi non preso?

“Nessuno, perché sono stato chiaro fin dall’inizio. Lo abbiamo detto su Chiesa, che non l’avremmo mai venduto. Abbiamo provato fino alle 20 di ieri sera ma Udinese e Sassuolo sono società fortissime, Politano l’Inter non voleva venderlo. L’unico che abbiamo lasciato andare è Raphinha, per i costi. Dovevamo decidere su Oudin o Ghezzal e abbiamo scelto quest’ultimo per la sua esperienza. Altre cose non ce ne sono”.



Dobbiamo essere più ottimisti sul restyling o su un nuovo stadio?

“Più sul restyling che su altro. Anche io vorrei un nuovo stadio, lo so”.



E’ in programma un incontro per Federico Chiesa sul contratto?

“Siamo nel corso del campionato, come tutti i giocatori andremo anno per anno. Vorrei chiudere il discorso dicendo che è una delle bandiere della Fiorentina e su di lui costruiremo una società con 8 giocatori provenienti dal settore giovanile”.

Quanto pesa non aver ceduto i giocatori in esubero?

“Siamo tanti, è vero. Gli unici che non rientravano nel progetto erano Eysseric, Dabo e Thereau mentre dovevamo vedere su Cristoforo per alcune caratteristiche interessanti. I calciatori hanno un contratto, saranno reintegrati e messi a disposizione dell’allenatore. Montella ha la mia totale fiducia e stima, anche perché non ha mai potuto lavorare con tutto il gruppo. Siamo un cantiere aperto, abbiamo fatto le prime operazioni a metà luglio. Difendo l’operato di Montella, adesso toccherà a lui trovare il modo migliore di costruire il puzzle. Siamo coperti in ogni reparto, possiamo giocare con più moduli, abbiamo le alternative, ci sono stati degli acquisti mirati, altri in prospettiva. Con Pedro è stata una lunga battaglia. Abbiamo completato la difesa, abbiamo tenuto Ceccherini, vogliamo far crescere i giovani”.



Può arrivare Tonali in futuro?

“Commisso e Barone vogliono prendere in futuro calciatori italiani. Dal settore giovanile, dove lavoreremo sul territorio riseminando e rinforzando la tua identità in Toscana. Qui ci sono tantissime società dilettantistiche che lavorano bene ma noi vogliamo essere i primi. La proprietà tiene tantissimo ai rapporti con le società. Non sono autorizzato a parlare coi calciatori se prima non mi danno loro il via libera. Noi adesso piacciamo ai giocatori perché vedono il progetto. Tonali ci piace, Barone ha parlato col presidente Cellino che gli ha detto che non l’avrebbero venduto. Anche su De Paul: Commisso ha un ottimo rapporto col presidente Pozzo. Non abbiamo mai trovato un accordo con loro perché non c’è stata mai intenzione di venderlo”.



A quanto ammonta il tetto ingaggi, adesso?

“Siamo intorno ai 60 milioni di euro”.



De Rossi, Nainggolan, Suso: chi è stato più vicino a vestirsi di viola?

“Mai avuto modo di parlare con Nainggolan, è stata più una notizia mediatica ed è giusto sia andato a Cagliari per i suoi problemi. De Rossi, sapevo dall’inizio che non sarebbe mai andato in una squadra italiana. La scelta che ha fatto gli rende onore come giocatore e come uomo. Nessuna delusione”.



C’è qualcosa, Barone, che l’ha delusa del calcio italiano?

“Sono state tutte esperienze positive e belle. Vorrei portare il messaggio di una Fiorentina che è rispettata, in Italia e in Europa. Stiamo lavorando per portare la Fiorentina allo stesso livello della città di Firenze. Ci sono tante cose che vivendo in America cercherò, nella Lega insieme agli altri dirigenti, di cambiare. Siamo positivi su tutto”.



Come siete stati accolti nel calcio italiano? La sede della Lega a New York?

“La proposta non è stata ancora presa in considerazione, speriamo si possa fare. Non mi sono fatto nessun nemico finora. Siamo rispettati, non ho fatto polemica con gli arbitri dopo la sfida col Napoli. Gli arbitri hanno ammesso i loro errori, spero non succeda più. La mia volontà è quella di portare in alto il calcio italiano”.



La costruzione del centrocampo ricalca quella del primo Montella nel 2012?

“Abbiamo sette centrocampisti, Eysseric compreso. Abbiamo tante scelte per giocare a due, a tre, col trequartista. Montella ha la massima fiducia e i giocatori gli consentono più soluzioni. Rispetto all’anno scorso, all’interno della nostra rosa ci sono: Pezzella, Milenkovic, Benassi e Vlahovic. Poi sono tutti cambiati”.



Montella e la sua nuova avventura: che anno sarà?

“Parlandoci tutti i giorni, sicuramente c’è amarezza per le due sconfitte. Col Napoli non la meritavamo, col Genoa c’è stato un black out. C’è un pizzico di rammarico. Montella in questo anno deve costruire, dare una identità e far crescere i giovani. Deve essere disponibile in questo”.



Quali sono le sensazioni Commisso sulla squadra? Sta raggiungendo gli obiettivi?

“Quando sono arrivato ho detto che sarebbe un fallimento se facessimo come anno scorso ma non ho detto dove possiamo arrivare, il primo anno. Tutti vogliamo vincere ma ci vuole tempo. Cerco di pensare a lungo termine. Vorrei giocatori che rimanessero qui a lungo. So che procuratori e agenti vogliono guadagnare soldi, è la realtà del mercato ma nuova per me. Nella mia azienda non ci sono mai lunghi contratti, tutti rischiano, me compreso. Nel calcio, nessun giocatore che gioca male chiede di abbassare l’ingaggio. Quando invece giocano bene, chiedono subito l’aumento. Non solo nella Fiorentina, ovunque. Questa è una strada a senso unico, noi vogliamo un doppio senso. Questo non mi piace del calcio italiano ma è la realtà del mercato e la affronteremo. Non mi piace rinnovare la squadra ogni anno: voglio partire da una base e poi aggiungere tasselli per crescere”.



L’operazione Pedro: ci spiegate come è avvenuta?

“Era legato all’eventuale cessione di Simeone. Quando è uscito, abbiamo preso Pedro che è una punta con caratteristiche che gli altri nostri attaccanti non hanno. Ci sarà un periodo di adattamento, vi piacerà. Ci crediamo fortemente, è stato già convocato con la Nazionale brasiliana, è stato sfortunato perché si è infortunato al crociato altrimenti sarebbe già al Real Madrid. Con Vlahovic ci può essere una crescita costante di entrambi”.



E’ rimasto qualcosa in sospeso in vista del mercato di gennaio?

“No, perché è un mercato di riparazione e speriamo di non dover riparare niente”.



Che profilo è quello di Bobby Duncan?

“Non rientrava nella nostra filosofia. Ma al Responsabile del settore giovanile Vergine piaceva tanto e così lo abbiamo accontentato”.



Ci sarà una figura che si occuperà del territorio per le giovanili?

“Nella mia testa c’è, la prenderemo. Abbiamo un rapporto ottimo con tutte. Così come abbiamo fatto accordo con Empoli solo ed esclusivamente per i rapporti”.



Come è andata la questione Muriel?

“Quando siamo arrivati col presidente, l’opzione di acquisto era già scaduta ed era già rientrato a Siviglia”.



Qual è la percentuale di completamento della rosa?

“Quando ci siamo messi a sedere, erano così tanti i calciatori che non ci abbiamo capito niente. La percentuale è quella dell’80%. Pazienza e comprensione, sono soddisfatto del mercato ma possiamo sempre migliorare”.



Come risponde Pradè alle polemiche su Oudin?

“Dico soltanto che se si tira troppo la corda, a volte si spezza”.



Avete ricevuto offerte importanti per Chiesa?

“No, non sono mai arrivate”.



La situazione del centro sportivo: dove farlo?

“Non abbiamo comprato niente a oggi, c’è l’intenzione di farlo grande e bellissimo. E moltiplicherà i campi a disposizione di tutti”.