Multe per Antognoni, Padré e Barone

– “Non mi sono pentito dello sfogo. Sono contento di quel che ho detto e fatto nel dopo partita contro la Juventus e, se arriverà, pagherò la multa. Lae Firenze devono essere rispettate, io sono qui per questo”. Il presidente della, Rocco Commisso, nel corso di un incontro con gli studenti dell’istituto ‘Gobetti-Volta’ di Bagno a Ripoli, non si pente dello sfogo post Torino. Intanto oggi le multe sono arrivate: ammenda e diffida per Joe Barone, Giancarlo Antognoni e Daniele Pradè, rispettivamente direttore generale, club manager e direttore sportivo viola, per l’infuocato finale dell’Allianz Stadium.

Antognoni è stato multato per 25 mila euro perché “negli spogliatoi, ha urlato all’arbitro un epiteto gravemente offensivo, che non poteva essere percepito nell’esatto contenuto dal medesimo solo perché stava rientrando nello spogliatoio di competenza; alla richiesta di un assistente di moderare i toni rivolgeva a quest’ultimo un’espressione irriguardosa; infrazioni rilevate dal medesimo assistente”, spiega la nota del giudice sportivo. Ammonta a 20 mila euro invece l’ammenda per Pradé per avere, “al termine della gara, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso e aggressivo, urlato al direttore di gara un’espressione irriguardosa; alla richiesta dell’arbitro di allontanarsi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli un’espressione gravemente irrispettosa”. Ammenda di 10 mila euro e diffida per Joe Barone, direttore generale viola, “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito a voce alta, con gli Ufficiali di gara già dentro gli spogliatoi, frasi gravemente offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

Barone: “Faremo ricorso, Commisso ha investito 300 milioni in 7 mesi”

“Oggi abbiamo ricevuto il comunicato sulle multe. Prendiamo atto e faremo immediatamente ricorso per capire il motivo di queste sanzioni. Ora però vogliamo lasciarci alle spalle lo scorso weekend e concentrarci sulla partita di sabato prossimo”. Lo ha detto il direttore generale Joe Barone, nel corso di una conferenza stampa al “Franchi”, sulle sanzioni comminate oggi dal giudice sportivo ad alcuni dirigenti viola. “A oggi la famiglia Commisso ha investito in sette mesi più di 300 milioni, di cui 70 nell’ultimo mercato di gennaio, investendo sul presente e anche sul futuro”, ha aggiunto Barone. “Da parte mia e di Pradé vorrei ringraziare la famiglia Commisso per averci permesso di investire sul mercato della Fiorentina, poi i risultati saranno la cosa più importante. Grazie anche alla tifoseria per aver raggiunto i trentamila abbonati, grazie per l’affetto dimostrato verso la squadra, la città e verso la nostra società. Non sono nato a Firenze ma sono orgoglioso di rappresentare la Fiorentina. Per i giocatori che sono venuti qui penso sia un orgoglio rappresentare una città come Firenze. Ora come ora non giochiamo in Champions League ma ci dobbiamo preparare a questo”. “Da parte del presidente Commisso non vogliamo tornare sopra su certe cose, ma vogliamo tornare sul fatto che la società ha fatto investimenti così importanti sul mercato – ha dichiarato invece il ds Daniele Pradé – Vorremmo voltare pagina e pensare al campo. Sono una persona rispettata nel mondo del calcio, ci difenderemo nelle sedi opportune e non penso di essere stato irriguardoso. Non siamo le persone dipinte in quel contesto”, il riferimento a quanto scritto dal giudice sportivo sul post gara di Juventus-Fiorentina.