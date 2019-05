FIRENZE – L’indiscrezione arriva direttamente dagli Stati Uniti, alla vigilia della sfida salvezza contro il Genoa che tiene in ansia una intera città. Rocco Commisso, 70 anni, proprietario dei Cosmos e multimilionario numero uno di Mediacom, sarebbe vicino a chiudere l’accordo per l’acquisto dell’ACF Fiorentina sulla base di 150 milioni di dollari.La notizia, battuta dal New York Times e ripresa in Italia anche dalle agenzie di stampa, sta facendo il giro dei social. Secondo quanto riporta il quotidiano statunitense nella sua edizione online, l’imprenditore italo-americano, di origini calabresi e con un patrimonio stimato sui 4,5 miliardi di dollari., avrebbe dato mandato a JP Morgan di concludere l’accordo, con l’ufficialità che potrebbe arrivare nella giornata di lunedì. Della Valle, la settimana scorsa, era apparso a New York ufficialmente per l’inaugurazione di un nuovo negozio della Tod’s nel complesso di Manhattan di Hudson Yards. La pubblicazione dell’interesse di Commisso, anticipata su un giornale sportivo italiano ieri, secondo fonti americane, avrebbe accelerato l’uscita della notizia.

Dalla Fiorentina nessun commento alla notizia, con la squadra che si trova attualmente in ritiro in vista della sfida salvezza contro il Genoa.

Rocco Commisso, fondatore e presidente del colosso di servizi via cavo Mediacom, si era trasferito negli Stati Uniti quando aveva 12 anni. Lo scorso anno, ricorda il NYT aveva cercato di rilevare il Milan, ma la sua offerta pubblica di acquisto era fallita.

Se l’accordo con i fratelli Della Valle andrà a buon fine, sottolinea il giornale, Commisso si aggiungerà alla lista di proprietari americani di club del calcio italiano: il Milan è di proprietà dell’Hedge fund della Elliott Management, la Roma è nelle mani di James Pallotta e ci sono gruppi di proprietà legati al Nord America a Bologna, in Serie A ed a Venezia, in Serie B.