Un jolly prezioso

Anche se ha già esordito nel pareggio di sabato scorso contro la Juventus, sua ex squadra, Martin Caceres è stato presentato solo oggi dalla Fiorentina. Il difensore uruguaiano, 32 anni, arriva con grande entusiasmo e la voglia di restare a lungo, dopo le esperienze con le maglie di Juventus, Verona e Lazio.

Uno dei punti di forza dell’ex Barcellona è la grande duttilità, che gli ha permesso di disimpegnarsi in diverse posizioni. Solo un fisico soggetto a infortuni gli ha impedito di restare in pianta stabile nel giro delle big europee. “Ovunque ho giocato ho sempre dimostrato quello che so fare e la mia professionalità. La mia fortuna è quella di saper far bene in tutti i ruoli della difesa. Sono arrivato per far bene e aiutare la squadra – ha spiegato Caceres -, e darò il mio meglio come sempre ho fatto. Spero che Firenze diventi casa mia. Alla Juve ho passato tanto tempo ma spero di fare altrettanto a Firenze che è una città magnifica”. Il direttore sportivo dei viola Daniele Pradè, presente in conferenza stampa, ha spiegato di aver a lungo cercato di acquistare Caceres: “Ci avevo provato sempre a portarlo nelle mie squadre e finalmente ha detto sì. Lo conosco bene, a lui ho chiesto di far crescere tutti i giovani in squadra. Ha un anno di contratto più opzione per il secondo, ma gli abbiamo detto che deve fare un percorso lungo con noi e di iscrivere i figli a scuola. È un jolly che fa comodo in qualsiasi ruolo”.

“Abbiamo bisogno di punti”

Caceres ha detto la sua sull’inizio di campionato difficile della Fiorentina, che nelle prime tre giornate ha raccolto appena un punto. “Ho visto la partita col Napoli e secondo me la squadra ha giocato molto bene. Col Genoa spiace per come è andata, ma dopo la sosta ho trovato una squadra che vuole fare bene e un Ribery motivatissimo. Speriamo che con l’Atalanta arrivino i 3 punti. Abbiamo bisogno di fare punti che è la cosa che più vogliamo – ha proseguito il difensore uruguaiano -, è cambiata più della metà della squadra rispetto all’anno scorso. Si respira una bella aria nello spogliatoio con giocatori come Boateng e Ribery che portano tranquillità e entusiasmo. Quando i giovani vedono Ribery dicono: ‘guarda a 36 anni come corre e non molla mai'”.

Il giudizio sulle stelline dei viola

Nella sua lunga carriera, Caceres ha visto molti talenti. Anche nella Fiorentina ci sono diversi giovani promettenti, come ha ammesso il nuovo arrivato: “Ranieri l’ho visto bene quando ha giocato. Mi hanno sorpreso Sottil e Castrovilli che non conoscevo. Sono giovani con grande qualità che possono dare molto alla Fiorentina e all’Italia. Chiesa? Lui è umile e tranquillo, l’importante è che stia con la testa con noi fino al giorno che resterà con noi”.