FIRENZE – “Non sono più un pazzo, adesso sono maturato come uomo. Sono un professionista e aiuterò i giovani”. Kevin-Prince Boateng ha messo la testa a posto. A 32 anni ha scelto di scommettere su sé stesso e ripartire da Firenze, convinto da Pradè e dal progetto della Fiorentina. Biennale per il ghanese classe ’87, che dopo l’esperienza a metà tra Sassuolo e Barcellona, non vede l’ora di giocare insieme a Federico Chiesa col quale ha instaurato subito un grande feeling.



“Abbiamo preso Boateng perché rappresenta Firenze, il bello: è bello come calciatore, come uomo – dice il direttore sportivo Daniele Pradè nel giorno della presentazione di Boateng – è diventato maturo, mi sono passati tutti i dubbi che avevo su di lui. Sono anni che lo seguivo e avevo dei dubbi sullo spogliatoio ma adesso non ci sono più. Può giocare come falso nove, mezza punta. E’ duttile, meglio di così non potevo prenderlo”.



E’ davvero maturato come uomo?

“Se fai ancora le stupidaggini a 30 anni è giusto che resti fuori casa. Prima, da giovane, ero un pazzo. Avevo i soldi, facevo follie. Adesso ho imparato, sono un professionista e ho la testa giusta per sapere come e quando fare le cose. E per questo vorrei aiutare anche i giovani”.

Qual è il suo progetto tecnico all’interno della Fiorentina?

“Mi sono sempre divertito tantissimo davanti, come trequartista, esterno o anche punta come negli ultimi anni. Credo sia anche questa l’idea del mister, farmi giocare il più davanti possibile. Poi posso fare anche il centrocampista, per il mister credo sia positivo avere un giocatore che possa ricoprire più ruoli”.

Perché ha deciso di rimettersi in gioco nella Fiorentina?

“Le motivazioni a 32 anni le ho anche da solo, però quando Pradè mi ha chiamato e mi ha detto di venire qua mi è piaciuto tantissimo. E’ un discorso umano, poi ci sono tanti giocatori giovani e voglio aiutarli. Ce ne sono 3-4 davvero forti: poi voglio giocare io e vorrei lasciare qualcosa di bello. Ho i figli che mi guardano e non posso fare figure di m…a”.

E’ già in sintonia con Federico Chiesa?

“Lui è stato subito molto aperto, mi ha salutato e mi ha dato il benvenuto. Mi parlavano di lui, mi dicono sia forte. Adesso l’ho visto in allenamento e devo dire che è fortissimo, non so chi possa fermarlo. Sono contentissimo che rimanga qui, può cambiarti la stagione. Non vedo l’ora di giocare con lui, ci capiamo benissimo. Mi dà palla e poi glia rendo”.

Quale numero di maglia indosserà?

“Il 10. E’ molto importante, anche per i tifosi. L’ho scelto per questo, voglio dimostrare che sono qui per fare grandi cose. Sono serio, non voglio scherzare. Sarà una responsabilità ma sono pronto”.

Come sta adesso Boateng?

“L’anno scorso i primi sei mesi al Sassuolo sono andati bene. Devo ringraziare Pradè e il presidente, non è facile puntare su un giocatore che per sei mesi però non ha quasi mai giocato. E’ stata una bellissima esperienza a Barcellona, ma non ho giocato. E adesso voglio divertirmi e far divertire i tifosi. L’anno scorso non c’era tanto divertimento, adesso invece vorrei che ce ne fosse sempre più”.

Come è il progetto della Fiorentina?

“Ci sono tanti giocatori giovani e forti. Il progetto è farli crescere ma avere anche due o tre giocatori di esperienza”.

Si aspettava una accoglienza così?

“Ho sempre un po’ di dubbi perché ho cambiato spesso squadra, non è facile essere amato. Li devo ringraziare per questa fiducia, però”.

E’ vero che è arrivato a Firenze anche per motivazioni sentimentali?

“Avevo interesse dalla Germania, poi mi hanno convinto Pradè e Barone con le parole giuste. Ho fatto questa scelta anche per mia moglie e per il mio bambino: per la famiglia si fanno sacrifici e la scelta è stata semplice. Poi io amo mangiare e qui sto bene”.

Come è stata la sua esperienza al Barcellona?

“Bello allenarsi coi migliori e col più forte del mondo come Messi. Sono giocatori già al top, bellissimo stare con loro”.

Mancava un po’ di malizia nella Fiorentina? Serviva lei?

“Non mi manca la personalità. Voglio aiutare con questa mia caratteristica, voglio prendermi le responsabilità per far giocare gli altri più spensierati”.

Cosa ne pensa di Vlahovic?

“E’ fortissimo, ha tutto per diventare un giocatore importante. Per come si muove mi ricorda Ibrahimovic: lo tengo d’occhio perché è davvero forte può aiutare questa squadra. Forse ancora non ci crede ma lo aiuterò io”.

Insieme a lei è arrivato anche Lirola…

“E’ un terzino fortissimo, sarà un elemento molto importante per questa squadra”.

