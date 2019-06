“Credo che il male della Rai sia la politica, ho parlato con diversi dirigenti che mi dicevano di non poterne più ‘non possiamo iniziare un progetto che poi si ferma’. Come può funzionare se cambiano di continuo i vertici? Così un’azienda non può crescere e ti credo che restano gli stessi programmi. Se inizi a lavorare e non hai più gli stessi interlocutori che fai? Stavo per tornare a fare varietà, parlavo col direttore generale Mario Orfeo e con quello di Rai1 Angelo Teodoli. Poi è cambiato tutto. Ora si ricomincia”. Lo dice Rosario Fiorello in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’. “Non ho la soluzione – aggiunge -. Troppo facile dire: fuori i politici dalla Rai. Voglio fare il mio lavoro e impegnarmi per l’azienda, ci ho lavorato tanto, la sento davvero ‘mamma Rai'”.

Fonte