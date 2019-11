Fiorello come la finale di Champions League. Lo showman vince la sfida ‘piattaformista’: portare uno show con contenuto originale per la prima volta su una piattaforma digitale. Mercoledì (dato registrato fino alle 23:59 anche per fruizione on demand) il varietà Viva RaiPlay! (compresa l’anteprima Aspettando VivaRaiPlay!) ha generato oltre 850mila visualizzazioni. Il 72% delle visualizzazioni provengono da App e App TV. Si tratta di un numero eccezionale per una diretta digitale, se si tiene conto anche della breve durata del format (50 minuti previsti) e dell’assenza del traino televisivo.

