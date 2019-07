Fiorello e Jovanotti, show su Instagram prima della tappa di Olbia del Jova Beach Party: ecco le loro parole su Sanremo.

La tappa sarda del Jova Beach Party di Jovanotti è stata ‘dominata’ da Fiorello. Lo showman catanese è stato protagonista insieme a Jovanotti di una lunga diretta su Instagram prima dell’evento, regalando alcune perle comiche e anche qualche anticipazione sul Festival di Sanremo.

Stando alle parole del noto conduttore, infatti, ormai non ci sarebbero dubbi sul coinvolgimento di Amadeus nella kermesse dell’Ariston. Ma chissà che anche lui non possa essere tra i protagonisti del Festival, in un ruolo o in un altro…

Jovanotti con Fiorello al Jova Beach Party

Mattatore assoluto del video di Jovanotti su Instagram, Fiorello ha chiuso la diretta chiedendo a Lorenzo di salutare il “nuovo conduttore di Sanremo“, ovvero Amadeus.

Oltre al saluto, però, Fiorello ha voluto lanciare anche un messaggio al presentatore: “Invitaci, mi raccomando!“. E poi, rivolto a Jova: “Tu andresti in gara con me a Sanremo? Un duetto io e te“. Un’ipotesi divertente ma molto inverosimile. Anche se nel mondo dello spettacolo mai dire mai…

Dopo la diretta Instagram, lo show è arrivato anche sul palco del Jova Beach Party, per momenti emozionanti che sono stati celebrati sui social sia da Fiore che da Jova. Ecco il post di Rosario:

Fiorello a Sanremo

Per ora non sappiamo se Fiorello sarà effettivamente protagonista a Sanremo oppure no, ma le voci in questi giorni si stanno rincorrendo con insistenza.

Mentre tramonta infatti l’ipotesi di Alessandro Cattelan, uomo della squadra Sky, salgono le quotazioni di Rosario, che potrebbe affiancare anche Amadeus come spalla nella conduzione.

E chissà che dopo lo show di Olbia il tuttofare catanese non possa davvero convincere Jovanotti a salire sul palco insieme a lui, magari come super ospite. Sarebbe di certo una delle sorprese più grandi dell’edizione del Festival, un grande regalo per i milioni di fan del cantautore di Cortona.